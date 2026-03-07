به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان در پیام قدردانی اعلام کرد:

همکاران عزیز و محیط‌بانان دلسوز، در این شرایط دشوار و بحرانی، شما با ایثار و شجاعت در پاسگاه‌ها و عرصه‌های محیط‌زیست استان حضور دارید و از طبیعت و امنیت مردم حفاظت می‌کنید.

قدرت و تعهد شما در روزهای سخت، نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و فداکاری واقعی است. تلاش شما نه‌تنها محیط‌زیست را حفظ می‌کند، بلکه روحیه همکاران و جامعه را تقویت می‌کند.

از صمیم قلب از زحمات شما و خانواده محترمتان قدردانی می‌کنم و امیدوارم همواره سلامت و موفق باشید.

همراهی شما، انگیزه و پشتیبانی من برای مدیریت محکم و مسئولانه در این روزهاست.