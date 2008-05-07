به گزارش خبرنگار مهر، "شعر روزهای دلتنگی" عنوان یکی از این کتابهاست که بیشتر سراینده های آن را شاعران آلمانی زبان تشکیل می دهند و موضوع و مفهوم محوری که آنها را گرد آورده، شهر قدیمی "پراگ" در جمهوری چک است. شاعرانی که اسامی آنها در این مجموعه گرد آمده، متاثر از فضای ادبی پراگ و وضعیت استثنایی آن در جنگ جهانی دوم که آسیب چندانی ندید - بارها به این شهر رفتند. شاعران این سبک بعدها به حلقه پراگ شهرت یافتند.

از جمله نویسندگان و شاعرانی که سروده هایشان در این دفتر آمده می توان به "ویتسلاو نزوال"، "فرانتس کافکا"، "ایوان هلاس"، "گیوم آپولینیز"، "ژان اسکافل"، "میروسلاو هولوپ"، "میلان کوندرا"، "نیز رایش" و... اشاره کرد.

سروده های "شعر روزهای دلتنگی" را خسرو ناقد - نویسنده و مترجم آثار ادبی و فلسفی - ترجمه کرده و باسم الرسام - نقاش، طراح و گرافیست - طرحهایی بر شعرهای آن کشیده است. این کتاب را انتشارات جهان کتاب از چند ماه قبل برای اخذ مجوز به ارشاد سپرده است.

عنوان مجموعه شعر دومی که ناقد ترجمه کرده، "عاشقانه های عصر خشونت" است که مشتمل است بر برخی شعرهای "اریش فرید - شاعر اتریشی الاصل آلمانی - که به همراه مجموعه فوق، برای اخذ مجوز به ارشاد سپرده شد.

این مترجم که پنج ماه پیش نیز گزیده‌ ای از شعرهای فرید را در کتابی با عنوان "مرگ را با تو سخنی نیست" منتشر کرده بود و چاپ دوم آن هم اکنون در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و توسط نشر چشمه در حال توزیع است، در مجموعه اخیر هم بخش دیگری از سروده های این شاعر مبارز آلمانی را ترجمه کرده است. مجموعه حاضر را فرید تحت تاثیر خشونت در دوران حکومت نازی ها در آلمان سروده است. باسم الرسام برای "عاشقانه های عصر خشونت" نیز طرح هایی کشیده است.

ناقد که کار ترجمه شعر از شاعران اروپایی و به ویژه آلمانی زبان را از چندی پیش آغاز کرده است، مترصد انتشار دو کتاب فوق است تا تریلوژی اش را با کتاب دیگری که سرگرم ترجمه آن است، به پایان برساند. عنوان این مجموعه نیز "مرگ واژه های مغربی" است که شعرهای آن حول مفهوم مرگ دور می زند. مترجم هنوز این کتاب را برای اخذ مجوز به ناشر نداده و برای این کار در انتظار چاپ دو اثر پیشین است.