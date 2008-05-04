اولمرت به پایان راه رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست،"سیلوان شلعوم" با اعلام این مطلب از اقدام حزب لیکود در بررسی اطلاعات پرونده فساد ایهود اولمرت خبر داد.

این در حالی است که وزارت دادگستری و دادستان کل رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کردند که در بازجویی روز جمعه 13 اردیبهشت از اولمرت، بحث کنار رفتن وی از پست نخست وزیری مطرح نشده است.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی، این وزارتخانه فقط به این پرونده رسیدگی می کند و نهاد تصمیم گیرنده درباره کنار رفتن و یا نرفتن اولمرت از پست نخست وزیری رژیم صهیونیستی نیست.

از سوی دیگر روز گذشته،"ایهود باراک" وزیر جنگ و رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای هر گونه ارتباط خود با پرونده فساد ایهود اولمرت را رد کرد.

باراک در این بیانیه ضمن اعلام حمایت از اولمرت ابراز امیدواری کرد که اتهامهای مطرح شده همگی بی اساس باشد.

به گزارش مهر، موضوع فساد در میان مقامهای ارشد رژیم جعلی صهیونیستی که در آستانه شصتمین سال تاسیس خود قرار دارد، موضوع جدیدی نیست و اغلب مقامهای این رژیم هر کدام چندین مورد از فساد اخلاقی و مالی را در پرونده خود دارند و در آخرین نمونه از آنها سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.

بر همین اساس، تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره فساد مالی اولمرت از چند ماه پیش آغاز شده است. این تحقیقات در این مورد بود که آیا اولمرت در این دوران، متحدان سیاسی خود را به ریاست شرکتهای کوچک و متوسط و دیگر نهادهای دولتی گماشته است یا خیر؟

اولمرت همچنین درباره تبانی و کمک مالی ویژه به یک کارخانه که به شریک سابق وی تعلق داشت، بازجویی می شود.

پلیس رژیم صهیونیستی همچنین تحقیقات درباره سوء استفاده اولمرت از قدرت برای خصوصی کردن یک بانک مهم در سال 2005 میلادی و نیز دریافت رشوه در جریان برگزاری مناقصه خرید یک باب خانه مجلل در سال 2004 میلادی در قدس را به پایان رساند.