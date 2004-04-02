مهمترين اخبار اجتماعي منتشر شده خبرگزاري" مهر "در ايام نوروز

متقاضيان سفر عمره مفرده از هفدهم فروردين به دفاتر خدمات زيارتي مراجعه كنند

سازمان‎‎ حج‎ و زيارت‎ در خصوص‎ نحوه‎‎ تشرف‎ متقاضيان سفر عمره سال‎ 1383 اطلاعيه‎اي‎ صادر كرد.( 28 /12/82 )

رفتن به طبيعت انسان را شاداب و فعال مي كند

يك روانشناس گفت: رفتن به سوي طبيعت و رهايي از زندگي ماشيني وشهري و همچنين مشاهده زيباييهاي خداوند ، باعث تقويت روحيه نشاط وشادابي در انسانها مي شود وآنها را براي شروع كار و تلاشي ديگر آماده تر مي كند.( 28/12/82 )

* تمرين برنامه ريزي در تعطيلات نوروزي

گروه اجتماعي خبرگزاري مهر - تعطيلات نوروز براي دانش آموزان فرصتي است كه با عدم حضور برنامه ريزي مناسب سبب كسالت و احساس خستگي مي شود ، در حالي كه اين فرصت بهترين زمان براي تمرين برنامه ريزي و استفاده مناسب از وقت است.( 29/12/82 )

* ديد و بازديد نوروز ، افسردگي را از بين مي برد

بيماري افسردگي 35 تا 40 درصد بيماريهاي رواني را كه زمينه مراجعه به پزشك را فراهم مي آورد ، تشكيل مي دهد و يكي از مهم ترين عوامل پيشگيري از افسردگي در جمع اطرافيان بودن است و ديد و بازديد نوروزي و صله رحم مي تواند اين بيماري مزمن را به حد اقل برساند. ( 1/1/83 )

*50 درصد از خريدهاي نوروزي برطرف كننده نياز حقيقي افراد نيست

يك كارشناس با اشاره به افزايش تب خريد در روزهاي قبل از سال نو ، گفت : بيش از 50 درصد از خريدهاي نوروزي برطرف كننده نياز حقيقي افراد نيست.( 2/1/83 )

*210 واحد اقامتي و پذيرايي كشور اخطار دريافت كردند

در سه روز اول شروع به كار رسمي ستاد نظارت بر سفرهاي نوروزي 210 واحد اقامتي و پذيرايي كشور به دليل عدم رعايت قيمت هاي مصوب و نكات بهداشتي اخطار دريافت كردند.( 2/1/83 )

* مشكلي براي توزيع داروهاي بيماران ام .اس نداريم

مدير كل روابط عمومي جمعيت هلال احمر گفت : هلال احمر همچنان آمپول آوانكس را در ميان بيماران مبتلا به ام.اس توزيع مي كند و مشكلي نيز براي ادامه اين كار ندارد . ( 5/1/83 )

* عزم جدي براي تصويب نرخ جديد كرايه تاكسي ها وجود ندارد

عليرغم اينكه حدود 1 سال از ارسال رونوشت نرخ جديد پيشنهادي كرايه تاكسي ها توسط سازمان تاكسيراني به شوراي شهر مي گذرد اما متاسفانه شوراي شهر هنوز عزم جدي براي تصويب نرخ جديد كرايه تاكسي ها ندارد و اين امر موجب سرگرداني شهروندان و رانندگان تاكسي شده است . (6/1/83)

* مشكلات اقتصادي دليل اصلي حضور مسافربرهاي شخصي در تهران است

مشكلات مالي و معيشتي مهمترين دليل گرايش مردم به مسافركشي با خودروي شخصي است و تا زمانيكه اين معضل حل نشود ، ساماندهي خودروهاي مسافربر شخصي به آساني امكان پذير نخواهد بود .(7/1/83)

نصب برچسب تبليغاتي بدون مجوز بر ديوارها ي شهر پيگرد قانوني دارد

از سوي شهر داري تهران اعلام شد: نصب هرگونه برچسب تبليغاتي بدون مجوز بر ديوارها ي شهر پيگرد قانوني دارد و با متخلفين برخورد مي شود. (8/1/83 )

* 15 فروردين اسكان موقت زلزله زدگان بمي آغاز مي شود

مسوول ستاد اطلاع رساني زلزله بم گفت: 15 فروردين سال 1383 مرحله اسكان موقت زلزله زدگان شهرستان بم آغاز خواهد شد.(8/1/83 )

تخم مرغ هاي شانسي شكلاتي براي كودكان خود نخريد

وزارت بهداشت نسبت به خريد تخم مرغ هاي شكلاتي شانسي وارداتي - كه مورد توجه كودكان نيز قرار گرفته اند ‏ - به والدين هشدار داد . (9/1/83 )

پذيرايي مازندراني ها از 3 ميليون ميهمان نوروزي در هفته نخست سال نو

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي گفت: براساس آمارهاي بدست آمده در 8 روز اول سال 83 ، استان مازندران با 3 ميليون گردشگر در بين استانهاي كشور بيشترين تعداد مسافران نوروزي را دارا بوده است.(10/1/83 )

خدمتگزاري به مردم در شهرداري نهادينه شده است

شهردار تهران با بيان اينكه گشودن درها به روي مردم ارزشمند ‌ترين اقدام شهرداري تهران در سال گذشته بود تاكيدكرد: نقطه اوج و كمال شهرداري اين است كه خدمتگزاري در آن نهادينه شود و در سال جاري نيز بايد براي تحقق اين مهم از هيچ كوششي فروگذار نكنيم. (11/1/83 )

* هر زاير در مشهد شش برابر استاندارد زباله توليد مي كند

براساس بررسيهاي كارشناسي ورود هر زاير به مشهد شش برابر استاندارد جهاني زباله توليد مي كند.(11/1/83 )

* رخداد 20 هزار تصادف طي 12 روز گذشته در سراسر كشور

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اينكه تعداد تصادفات در ايام نوروز امسال نسبت به سال گذشته 10.6 درصد رشد داشته است ، از رخداد 20 هزار تصادف طي 12 روز گذشته در جاده هاي سراسر كشور خبر داد.(11/1/83 )

* فعاليت واحد بررسي و رسيدگي به شكايات گردشگران دايمي مي شود

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي گفت: فعاليت ستاد رسيدگي به شكايات گردشگران از نحوه خدمات رساني دفاتر خدمات مسافرتي هتل ها و مراكز اقامتي دايمي مي شود.(13/1/83 )

* شهروندان با روشن كردن آتش و بستن طناب به شاخه هاي درختان ، فضاي سبز را تخريب نكنند

رييس سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران گفت: هر ساله در روز طبيعت شهروندان با روشن كردن آتش و بستن طناب بر روي شاخه ها ي درختان موجب تخريب فضاهاي سبز و پارك هاي جنگلي مي شوند.(13/1/83 )