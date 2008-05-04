شهرام گیل‌آبادی درباره برکنار شدن خود از مدیریت رادیو جوان و انتصاب به مدیریت اداره کل نمایش رادیو به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر صحبتی در این باره ندارم، اما مطلبی را که هشت ماه پیش نوشته‌ و آماده کرده‌ام را به زودی روی وبلاگم می‌گذارم. در این مطلب توضیحاتم را کاملاً گفته‌ام.

وی درباره اینکه آیا انتظار داشته از مدیریت رادیو جوان برکنار شود گفت: من روزانه 15 تا 16 ساعت در حوزه رسانه کار کرده و مخاطب رسانه را می‌شناسم. باید انتظار هر اتفاقی را داشت. یکروز شروع می‌کنید و یکروز به پایان راه می‌رسید. برای من این تغییرات سخت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد رضایت مخاطبان و کار برای مردم است.

مدیر سابق رادیو جوان درباره تغییراتی که احتمالا قصد دارد در اداره کل نمایش رادیو بدهد افزود: مسلماً تغییرات بنیادین در اداره کل نمایش ایجاد می‌کنم، چرا که نمایش رشته تخصصی من است و به آن علاقمندم. ضمن اینکه کسانی که در اداره کل نمایش فعالند، پتانسیل بالا دارند و سعی می‌کنیم در این عرصه حرکت رو به جلو داشته باشیم.

گیل‌آبادی در پایان گفت: متاسفانه تاکنون بنا به دلایلی کمتر به نمایش رسیدگی شده و باید اداره کل نمایش را به اوج برسانیم، چرا که این حوزه افراد مستعد بسیار دارد و تا جایی که توان داشته باشم این کار را انجام می‌دهم. درباره همکاری اداره کل نمایش و رادیو تئاتر هم برنامه‌های زیادی دارم.

دکتر حسن خجسته معاون صدا روز گذشته با صدور احکام جداگانه شهرام گیل‌آبادی را به مدیریت اداره کل نمایش رادیو منصوب و مسعود احمدی را جایگزین وی در مدیریت شبکه رادیویی جوان کرد.