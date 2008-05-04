فضای والیبال ایران بسته است / چاره ای جز فعالیت در خارج از ایران نداشتم

سرمربی ایرانی تیم والیبال جوانان پاکستان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 32 سال است که به عنوان بازیکن، مربی و ... به والیبال ایران خدمت کرده ام اما متاسفانه محیط بسته ای که در این رشته به وجود آمده است زمینه ادامه کار را برایم ایجاد نکرد.

وی که در ماه های پایانی ریاست محمد رضا یزدانی خرم در فدراسیون والیبال همکاری خود را با این فدراسیون قطع کرده بود، تصریح کرد: وقتی محمد رضا داورزنی به عنوان رئیس جدید فدراسیون والیبال معرفی شد، جزو نفرات اولی بودم که برای همکاری همه جانبه با مسئولان فدارسیون اعلام آمادگی کردم اما آنها به دلایلی که خودشان می دانند هرگز این شرایط را برای من و امثال من فراهم نکردند.

مسئول پیشین کمیته آموزش فدراسیون والیبال (در زمان ریاست محمد رضا یزدانی خرم) با اشاره به فعالیت هایی که در این فدراسیون انجام داده است، خاطرنشان کرد: در مجموع کارهای کلیدی زیادی در فدراسیون انجام دادم که عمده آن مربوط به راه اندازی کمیته استعداد یابی براساس الگو برداری از برنامه والیبال هلند می شود. با تاسیس این کمیته که مسئولیت آن را عهده دار بودم بازیکنان زیادی را به جامعه والیبال معرفی کردم که برخی از آنها مانند محمد محمدکاظم، رضا خداپرست، امین معمری و حمزه زرینی در سطح ملی مطرح شدند.

سرمربی پیشین تیم پیکان که با این تیم در سال 2006 قهرمانی باشگاه های ایران و آسیا را به دست آورد طی سال های گذشته گرایش زیادی به فعالیت های آنالیزوری پیدا کرده بود .

وی که در حال حاضر آنالیزور تیم ملی والیبال نشسته کشورمان است، اظهارداشت: برای اولین بار برنامه آنالیز ویژه والیبال نشسته را تدوین کردم که با استقبال فدراسیون جهانی نیز روبه رو شده است اما برنامه ای که برای والیبال ایستاده تهیه کردم از سوی مسئولان فدراسیون کشورمان رد شد. این موضوع هم یکی دیگر از مواردی بود که سد راه ادامه فعالیت هایم در والیبال ایران شد.

معمری در خصوص انعقاد قرار با فدراسیون والیبال پاکستان به خبرنگار مهر گفت: علاوه بر پاکستان از دو تیم باشگاهی امارات و همچنین ویتنام نیز پیشنهاد همکاری داشتم که در این بین شرایط پاکستان را برای کار مناسب تر ارزیابی کردم.

وی تصریح کرد: قرارداد 4 ماهه و 4 ساله دو پیشنهادی بود که از سوی مسئولان فدراسیون پاکستان مطرح شد. ترجیح دادم ابتدا قول همکاری کوتاه مدت را به آنها بدهم و در صورت مناسب بودن شرایط قراردادم را تمدید کنم.

علیرضا معمری جمعه هفته جاری به پاکستان می رود تا به عنوان سرمربی هدایت تیم جوانان این کشور را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا (اول تا دهم شهریور ماه - تهران) بر عهده گیرد.