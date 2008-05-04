به گزارش خبرنگار مهر محمد مدد امروز در سمینار اجرای طرح سرشماری از عشایر کوچنده در تهران گفت: بر اساس سومین سرشماری ازعشایر کوچنده وضعیت زندگی، خانواده، اقتصاد، اشتغال، وضعیت دام و زندگی آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که هر 10 سال یکبار انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه ما باید عشایر کوچنده را در نقاطی که زیست می کنند پیدا کنیم، تصریح کرد: عشایر مانند خانوارهای شهری نیستند و در حال ییلاق و قشلاق هستند، بنابراین روش کار سرشماری از عشایر با روش سرشماری عمومی نفوس و مسکن متفاوت است.

وی میزان هزینه سرشماری از عشایر کوچنده را حدود 6 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: از خردادماه اعتبارات مورد نیاز برای سرشماری به استانها ارسال خواهد شد.

مدد با بیان اینکه سرشماری های قبلی از عشایر کوچنده در سالهای 66 و 77 انجام شده است، اظهارداشت: بر اساس آخرین نتایج سرشماری از عشایر کوچنده در سال 77 عشایر دارای جمعیتی بالغ بر 1.3 میلیون نفر هستند که بعد خانوار آنها 6.5 نفر بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: بر اساس سرشماری سال 77 از عشایر کوچنده حدود 50 درصد این افراد با سواد و 50 درصد بی سواد بودند که یکی از برنامه ها ارتقاء سطح سواد عشایر کوچنده است.

وی با اشاره به اینکه این افراد 28 درصد سهم دام کشور را تامین می کنند که دارای ارزش اقتصادی است، گفت: با استفاده از 110 دستگاه PDA و موبایل دارای GPS این سرشماری انجام می شود تا گویش آنها ضبط و از چادرها، لباس ها و غیره عکسبرداری و فیلمبرداری شود.

مدد با تاکید بر اینکه هدف از سرشماری توزیع امکانات نیست، افزود: از این طریق یک پایگاه اطلاعاتی برای عشایرکوچنده تولید خواهد شد که بر مبنای شماره ملی و اطلاعات تکمیل شده است.

وی همچنین از اجرای طرح جمع آوری اطلاعات هدفمند کردن یارانه ها که بر عهده مرکز آمار قرار گرفته است خبرداد و گفت: باید اطلاعات این طرح از کل کشور جمع آوری شود.

همچنین در این جلسه رئیس سازمان امور عشایری از پیگیری استقرار عشایر خبر داد و گفت: با اسکان عشایر تولیدات، درآمد و تنوع مشاغل آنها افزایش می یابد.

جهانشاه صدیق با تاکید بر اینکه ما به دنیال ساماندهی زندگی عشایر هستیم، تصریح کرد: اسکان عشایر نیاز به زیرساخت و اعتبارات کلان دارد و در عین حال این کار داوطلبانه است.