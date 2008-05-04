نظارت ضعیف بر عملکرد سازمان های بیمه گر

دکتر محمد جواد نیک فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بالغ بر28 میلیون بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی و در حدود 38 میلیون نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند که باید گفت این تعداد و بیمه شدگان سایر صندوق های بیمه ای ماهانه حق بیمه های کلانی را پرداخت می کنند اما در مقابل باید به حداقل خدمات دریافتی رضایت دهند.

وی تصریح کرد: انتظار می رفت طی سالهای گذشته عملکرد سازمان های بیمه گر مورد بررسی جدی از سوی مجلس قرار می گرفت تا دلایل ضعف خدمات رسانی سازمان های بیمه گر مشخص می شد.

مدیرکل سابق دبیرخانه شورای عالی رفاه خاطر نشان کرد: صندوق های بیمه ای مکرر از کسری اعتبار سخن می گوید و به دنبال افزایش بیمه شدگان هستند که باید گفت با توجه به خدمات ارائه شده ، گرایش مردم برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بعید به نظر می رسد.

نیک فر با تاکید بر اینکه ایجاب می کند منابع مالی صندوق های بیمه ای مورد ارزیابی قرار گیرد، خاطر نشان کرد: مسئولان سازمان های بیمه گر بهتر است به جای کتمان حقیقت و پنهان کردن ضعف های عملکرد خود، به دنبال الگو برداری از خدمات ارائه شده از سوی کشورهای موفق در امر خدمات بیمه ای باشند.