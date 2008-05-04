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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

کاهش تعرفه کالاهای وارداتی اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور دارد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از کاهش ناگهانی تعرفه های کالاهای مصرفی وارداتی و اثرات نا مطلوب آن بر اقتصاد کشور انتقاد کرد.

بهروز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: اگر چه موضوع کاهش تعرفه های وارداتی محصولات نهایی با انگیزه ورود به عرصه اقتصاد صورت پذیرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در اتخاذ سیاست کاهش تعرفه ابعاد تاثیرات سوء آن بر اقتصاد تولید نادیده گرفته شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران تصریح کرد: در شرایطی که صنعت کشور سر در گریبان محدودیتها و چالش های متعددی است موضوع کاهش ناگهانی تعرفه ها، شوق و رغبت تولید را در کام جامعه تولید کنندگان و صنعتگران کشور تلخ خواهد کرد.

کد مطلب 676952

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