موقعیت بین المللی ایران در چند جانبه گرایی منحصر به فرد است

دکتر محسن طلایی، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در حاشیه نشست وزیران اتحادیه همکاری‌های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند در جمع خبرنگاران برگزاری این نشست در کشورمان را یکی از مصادیق آغاز دوران جدید در معادلات جهانی توصیف کرد و اظهار داشت: امروز به وضوح نشانه های پایان دوران حاکمیت یکجانبه گرایی بر جهان قابل مشاهده است.

وی که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت، افزود: مهم ترین ویژگی اهمیت دهنده به نشست وزیران اتحادیه همکاری‌های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تهران بروز دو تحول عمده در معادلات جهانی است: تحول نخست به آغاز جدی روند چندجانبه گرایی در نظام بین الملل باز می گردد که بر اساس آن پس از دوران طولانی حاکمیت یکجانبه گرایی بر جهان، دوره ای جدید بر مبنای آزادی و چندجانبه گرایی آغاز شده است.

طلایی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند روند اقدامات یکجانبه گرایانه ایالات متحده طی سال های گذشته را فراموش کند، ادامه داد: رویکردی که آمریکا طی یک دهه گذشته در خصوص تحولات خاورمیانه داشته و تجاوز نظامی این کشور به عراق و افغانستان مصادیقی آشکار از سرعت واشنگتن در یکجانبه گرایی بودند که البته این حرکت سریع امروز تاثیرات خود را بر رفتارهای بازیگران منطقه ای و بین المللی گذاشته و لذا امروز شاهد نقطع عطف بزرگی در جهان هستیم.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با تاکید بر مساعدتر شدن فضای همکاری های چندجانبه طی سال های اخیر نسبت به گذشته نه چندان دور در نظام بین الملل، گفت: واقعیت این است که امروز فضایی شکل گیری چنین همکاری هایی بسیار مناسبت تر از گذشته است و شکی نیست که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، فضای چندجانبه گرایی در جهان با تحولاتی جدی تر مواجه خواهد شد.

وی یادآور شد: در نتیجه تحولات ممتد سیاسی و بین المللی که جهان امروز در عرصه های مختلف شاهد آن است، فضای مناسب تری برای تقویت عملکرد شرکت های اقتصادی فراهم شده و در واقع تشکل های اقتصادی در این فضا می توانند با بسترهای مناسب تر به آینده بیندیشند و در یک کلام می توان گفت که امروز گذر زمان به سود جندجانبه گرایی و سازمان های چند جانبه است.

طلایی درباره دومین تحولی که در این چارچوب در جهان شکل گرفته، اظهار داشت: ویژگی دیگری که در این رابطه قابل توجه و تمرکز است، شرایط کنونی جمهوری اسلامی است؛ این فضای منحصر به فرد امروز در وضعیتی شکل گرفته که ریاست جمهوری اسلامی ایران بر اتحادیه همکاری‌های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند به سال سوم خود وارد می شود.

معاون اقتصادی متکی افزود: اینکه نقطه عطف تاریخی مورد ذکر در دوره ریاست ایران بر یک سازمان چند جانبه گرای مهم رخ داده، بسیار قابل توجه است؛ باید به این نکته نیز توجه داشت که کشورمان در نشست بعدی این کشورها در یمن ریاست دوره ای این اتحادیه را به صنعا منتقل خواهد کرد اما در کنار این موضوع و برای نخستین بار ایران به عنوان دبیرکل با دبیر اجرایی این مجموعه برگزیده خواهد شد که این مسئله نیز به نوبه خود از اهمیتی بسزا برخوردار است.

وی فعالیت های اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند طی دوران ریاست ایران بر این مجموعه را بی سابقه دانست و ادامه داد: به اعتقاد ما در حال حاضر فضا برای همکاری های اقتصادی خارجی بیش از پیش مهیا شده و این روند مثبت در جریان مناسبات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.

طلایی روند سریع و قابل قبول گسترش مناسبات اقتصادی ایران با کشورهایی چون اندونزی، مالزی و سریلانکا را در همین چارچوب ارزیابی کرد و گفت: در کنار این مسائل بدون شک چنانچه پروژه عظیم خط لوله صلح نهایی شود، روابط با کشورهای حوزه اقیانوس هند به طور کلی متحول شده و به مرحله ای جدید وارد خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تاثیر قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت بر روند تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله اعضای اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، اظهار داشت: توجه داشته باشید که قطعنامه های شورای امنیت اصلا ارتباطی به ابعاد همکاری هایی که در این اتحادیه مورد توافق قرار می گیرد، ندارد و عمدتا موضوع تحریم ایران را در مباحث خاص پیگیری می کند.

وی یادآور شد: ما برای فعالیت هایی که در چارچوب اتحادیه انجام می شود، سه دستور کار اصلی داشته ایم که عبارتند از: مجمع اقتصادی، مباحث مربوط به علوم و تکنولوژی و نهایتا مسائل مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و تجارت که هر یک از این سه محور ابعاد بسیار گسترده ای دارند و هر چند که ممکن است قطعنامه های شورای امنیت، فضایی را تحت فشار قرار دهد اما به نظرم نمی توان حتی به طور غیرمستقیم بر روند همکاری های در چارچوب مجموعه های چند جانبه ایجاد خلل نمایند.

طلایی سفر اخیر روسای بیش از 15 بانک توسعه ای در حوزه آسیا و اقیانوسیه به تهران را یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصادی اخیر در کشور دانست و افزود: حضور مقامات درجه یک بیش از 15 بانک مهم آسیایی در ایران نکته ای بسیار مهم و قابل اهمیت است؛ به نظرم با توجه به مجموعه این شواهد، هر چند که فشارها سنگین است اما برداشت من این است که حتی به صورت غیرمستقیم هم تاثیری بر مناسبات اقتصادی ما نخواهد داشت.

معاون اقتصادی وزیر خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره علت عدم حضور نماینده انگلیس در نشست امروز وزیران اتحادیه همکاری‌های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تهران، خاطرنشان کرد: برخی کشورهای شرکت کننده در این نشست عضو رسمی اتحادیه نبوده و صرفا به عنوان شرکای اعضای اصلی در نشست های شرکت می کنند و اعضای اتحادیه برای تامین مالی پروژه های شان از آن ها انتظار کمک دارند.

وی افزود: به هر حال اینکه از میان کشورهای شریک اعضای اصلی چه کشوری در نشست شرکت می کند یا چه کشوری در جلسه حضور نمی یابد، تاثیر و کارکردی خاصی در جریان اصل نشست نخواهد داشت.

طلایی گفتگو پیرامون بحران جهانی غذا در نشست امروز وزیران اتحادیه همکاری‌های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند را نیز تائید نکرد.

معاون وزیر خارجه در پایان پیش بینی کرد که روند افزایش قیمت ها و تورم در سطح جهانی همچنان ادامه خواهد یافت و گفت: نباید از یاد برد که انتظارات تورمی صرفا به سطوح ملی محدود نیستند؛ این انتظار، مسئله ای جهانی است که البته باید برای مواجهه صحیح با پیامدهای آن برنامه ریزی دقیقی داشت.