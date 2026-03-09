انتخاب رهبر سوم، طلوع دوباره جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی و محسن صادقی در پیام مشترک خود به مناسبت انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری افزودند: منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی‌ترین نماد دموکراسی در میهن عزیزمان ایران نقش تاریخی خود را در سخت‌ترین شرایط امنیتی و در بحبوحه جنگ تمام عیار با شقی‌ترین رژیم های تاریخ بشری به خوبی ایفا کردند و با درایت، سرعت، دقت و حفظ امانت سومین امام انقلاب و رهبر نظام مردم سالاری دینی را با رای قاطع برگزیده و معرفی کردند.

ایشان با بیان اینکه این انتخاب نشانه انسجام، آمادگی و ایستادگی ملت ایران و توجه منتخبان آنها به رعایت همه موازین قانونی در پیچیده‌ترین شرایط کشور است، اظهار داشتند: حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای، فقیهی وارسته، فرزانه ای شایسته، با تقوا و نزدیک و همراه به رهبری امام در ۳۷ سال زعامت انقلاب، دوراندیش، مردم مدار و برخوردار از نگاه فراگیر به اقوام و جریانات سیاسی و مسلط به ساختارها و امور نظام و شخصیت ممتازی است که توان عبور دادن کشور از ابرچالش های پیرامون با اتکا به قدرت عظیم ملت ایران را به خوبی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان و استاندار زنجان ضمن پاسداشت حسن انتخاب مجلس خبرگان رهبری، به روح ملکوتی امام شهیدان( قدس سره) و امام شهیدمان (قدس الله نفسه الزکیه ) ادای احترام کرده و این انتخاب خجسته را به محضر مبارک ولی الله الاعظم( ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام به ویژه حضرت آیت الله آقای حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، عموم ملت ایران اسلامی به خصوص مردم متدین و انقلابی استان زنجان تبریک عرض نموده و عهد و پیمان خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند.

ایشان یادآور شدند: این انتخاب طلوعی دوباره و آغاز مرحله ای جدید در انقلاب و جمهوری اسلامی است. بی تردید عبور از چالش های کنونی در پرتو رهبری خردمندانه ایشان و با شکل گیری فضایی مبتنی بر اعتماد، همدلی مشارکت و استقامت گسترده مردم تحقق خواهد یافت.

حسینی و صادقی افزودند: تعیین رهبر سوم انقلاب تجلی اراده عمومی در تحکیم وحدت ملی است. وحدتی که سرو استوار ملت ایران را در برابر هر تهدید خارجی مقاومتر نموده و مسیر توسعه ، پیشرفت، رفاه و رضایتمندی اجتماعی را خواهد گشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان و استاندار زنجان خاطرنشان کردند: مردم فهیم استان به خوبی واقفند رسالت همه اقشار به ویژه نخبگان، اساتید دانشگاه، معلمان عزیز، مدیران پرتلاش، جریانات سیاسی که دل در گروه تمامیت ارضی و استقلال کشور دارند، روحانیت معظم، نیروهای مقتدر نظامی، امنیتی و به ویژه عموم مردم ایران اسلامی در این شرایط این است که پیمان تاریخی خود را به صورت یکپارچه در صیانت از وحدت و همبستگی کشور ذیل پرچم واحد به نمایش بگذارند و جلوه های پرشکوهی را در برابر دیدگان جهانیان ترسیم کنند.

ایشان از خداوند متعال طول عمر با عزت، برای معظم له و تاییدات و توفیقات مستمر برای ملت بزرگ ایران اسلامی و توفیق و سربلندی برای حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در پاسداشت از این وحدت مقدس در مسیر اعتلای ایران و حفظ استقلال و اقتدار ایران را مسالت کردند.