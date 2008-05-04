آزمایشگاه سیار میکروبی و شیمیایی آبفای روستایی زنجان بهره برداری شد

منصور شوندی در گفنگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: به منظور کنترل کیفییت منابع آب آشامیدنی روستاهای تحت پوشش وآمادگی برای خدمت رسانی در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه، آزمایشگاه سیار میکروبی و شیمیایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال راه اندازی شد.

وی ادامه داد: با توجه به پراکندگی و افزایش تعداد روستاهای تحت پوشش و کنترل کیفییت آب در مناطق دور دست، راه اندازی آزمایشگاه سیار یکی از ضرورتهای شرکت آبفا بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه بیش از 40 درصد از تاسیسات آبرسانی در روستاهای تحت پوشش فرسوده است، یادآور شد: حادثه خیز بودن استان، همجواری با استانهایی که دارای سابقه بروز بیماریهای همه گیر هستند و کنترل روستاهای مرزی، وجود آلودگی "کلیفرمی" و بالا بودن غلظت برخی از عناصر محلول در آب تعدادی از منابع تامین آب شرب روستاها از دلایل عمده راه اندازی آزمایشگاه سیار است.

شوندی یکی دیگر از عوامل ایجاد آزمایشگاه سیار را ایجاد حساسیت در مصرف آب بهداشتی وگندزدایی شده و ارتقا فرهنگ بهداشت آب و انجام امور فرهنگی اعلام کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تجهیزات و دستگاه های پیشرفته موجود در این آزمایشگاه، این واحد قابلیت اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آنیونها، کاتیونها، فلزات سنگین در کنار آزمون میکروبی را خواهد داشت.