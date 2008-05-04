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۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۰۰

وزارت کشوردراطلاعیه اعلام کرد:

پایان اردیبهشت آخرین مهلت ثبت سازمان های مردم نهاد

پایان اردیبهشت آخرین مهلت ثبت سازمان های مردم نهاد

سازمان های مردم نهاد (NGO) صرفا تا پایان اردیبهشت ماه مهلت دارند نسبت به ثبت تشکل خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل سازمان های مردم نهاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده است: سازمان های مردم نهادی که در سال های گذشته پروانه تاسیس و فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده اند اما تا کنون اقدام به ثبت تشکل ننموده اند صرفا تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مهلت دارند با مراجعه به اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور نسبت به ثبت اساسنامه مصوب هیئت مرکزی نظارت اقدام نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم ثبت اساسنامه، موافقت اعلام شده، کان لم یکن تلقی شده، هر گونه فعالیت، غیر قانونی خواهد بود و مدارک موجود، پس از یک ماه امحاء و مسئولیتی متوجه آن مرجع نخواهد بود.

کد مطلب 677081

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