پایان اردیبهشت آخرین مهلت ثبت سازمان های مردم نهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل سازمان های مردم نهاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده است: سازمان های مردم نهادی که در سال های گذشته پروانه تاسیس و فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده اند اما تا کنون اقدام به ثبت تشکل ننموده اند صرفا تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مهلت دارند با مراجعه به اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور نسبت به ثبت اساسنامه مصوب هیئت مرکزی نظارت اقدام نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم ثبت اساسنامه، موافقت اعلام شده، کان لم یکن تلقی شده، هر گونه فعالیت، غیر قانونی خواهد بود و مدارک موجود، پس از یک ماه امحاء و مسئولیتی متوجه آن مرجع نخواهد بود.