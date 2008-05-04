دود مشکل سیمان در پروژه های عمرانی به چشم مردم تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو با بیان این مطلب در حاشیه جلسه نود و هفتم شورای شهر تهران که امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، خاطر نشان کرد: دولت و دستگاه های دولتی باید از پروژه های عمرانی شهرداری تهران که طرحهایی عام المنفعه هستند، پشتیبانی لازم را به عمل آورند و به این پروژه ها مانند پروژه های شرکت های خصوصی نگاه نکنند.

وی همچنین تصریح کرد: شورا انتظار دارد مصالح مورد نیاز پروژه های شهرداری سهل تر و ارزان تر تامین شود چرا که در غیر این صورت پروژه های عمرانی به تعویق می افتد که دود این مشکل هم به چشم مردم تهران می رود.

به گفته سخنگوی شورا، شهرداری در بسیاری از پروژه های عمرانی با مشکل تامین مصالح ساختمانی روبرو است و مجبور است جهت حل این مشکل متممی را در بودجه سال جاری بیاورد.

خسرو دانشجو همچنین در خصوص تعامل با فرمانداری تهران به عنوان مرجع توزیع سیمان شهر تهران یاد آور شد: شورا آماده هر گونه همکاری است و اگر شهرداری در این زمینه درخواستی داشته باشد حتما اقدام لازم را انجام خواهد داد.

وی همچنین از انتخاب 34 ذی حساب شهرداری تهران در جلسه امروز خبر داد و افزود: ذی حسابان تعیین شده همگی از افراد تحصیلکرده و با تجربه جهت خدمت در مناطق شهرداری تهران هستند.