به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی انتشارات دانشگاه کیمبریج، استفان لامکیس در این کتاب که برای دانشجویان مقطع لیسانس نوشته است ماهیت و توسعه اندیشهها و مفاهیم بودیسم را توضیح داده و بر اندیشههای فلسفی و استدلالهایی که مورد تأیید متفکران سنتهای مختلف قرار گرفته تمرکز کرده است.
وی کتاب خود را با توضیح مختصری درباره بودا و دارما آغاز کرده و خاستگاه بودیسم در هندوستان را مورد تأکید قرار داده است و پس از آن جزئیات ویژه دارما با توجه ویژه به متافیزیک و معرفت شناسی بودیسم را مورد توجه قرار داده و توسعه بودیسم در چین، ژاپن و تبت را مورد بررسی قرار داده است.
وی این کتاب را با اندیشهها و افکار دالایی لاما به اتمام رسانده است. نویسنده در هر فصل توضیحاتی از عبارتهای اصلی هر بخش را ارائه داده از این رو میتوان این کتاب را منبعی ارزشمند برای افرادی دانست که به فلسفه بودیسم علاقمند هستند.
نویسنده این کتاب استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه سنت توماس در ایالات متحده است.
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