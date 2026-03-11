به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی در سخنانی با اشاره به اینکه برخی از محلهای نظامی و انتظامی در سطح شهرستان بروجرد مورد اصابت حملات موشکی وحشیانه دشمن صهیونیستی آمریکایی قرار گرفته است، اظهار کرد: به افرادی که قصد سوءاستفاده از شرایط جنگی پیشآمده را دارند و همچنین به سارقین هشدار داده میشود که این مناطق تحتنظر کامل نیروهای نظامی و انتظامی هستند و هرگونه دستاندازی به اموال عمومی یا شخصی و تجهیزات رها شده جرم محسوب میشود و قانونگذار در خصوص سرقت از محلهای جنگی وفق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اعلام کرده است که چنانچه جرم حائز شرایط حد نباشد مرتکب به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
وی گفت: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد از ابتدای جنگ تحمیلی با تمام توان نسبت به رسیدگی امورات و حل مشکلات اقدامات لازم را انجام داده و واحدهای دادسرا در طول تمامی ساعات شبانهروز دارای واحدهای کشیک فعال و همچنین کشیک فعال و ویژه در خصوص رسیدگی به محکومین به جرم سرقت بوده است.
نظر شما