صدور هشدار زرد هواشناسی برای اصفهان؛سامانه بارشی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۶۷ نسبت به فعالیت یک سامانه بارشی در استان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت این سامانه از پنجشنبه ۲۱ اسفند آغاز شده و تا روز شنبه ۲۳ اسفند ادامه خواهد داشت. پیامد این سامانه شامل بارش باران، رگبار و رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید است و در مناطق سردسیر بارش برف و در مناطق کوهستانی کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام هواشناسی، در روز پنجشنبه مناطق غربی، جنوبی و شمالی استان به‌ویژه فریدن (داران)، بوئین میاندشت، چادگان و سمیرم تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند. همچنین در روز جمعه نیز همه مناطق استان به‌ویژه اصفهان، بوئین میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، لنجان، سمیرم، شهرضا، آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرو، چوپانان، خورو بیابانک، دهاقان، دهاقان دقن، برخوار (دولت‌آباد)، ورزنه، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه‌خورت، شاهین‌شهر و میمه، نائین، نجف‌آباد، نطنز و زرین‌شهر را دربر خواهد گرفت.

هواشناسی استان در خصوص مخاطرات احتمالی این سامانه نیز هشدار داده و از احتمال اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، جاری شدن سیلاب و روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی به دلیل بارش برف، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی خبر داده است.

در همین راستا به شهروندان توصیه شده از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و نسبت به تجهیز خودروها به وسایل زمستانی اقدام کنند. همچنین کشاورزان، طبیعت‌گردان و کوهنوردان از فعالیت در مناطق پرخطر پرهیز کنند و دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز برای مدیریت شرایط احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند. همچنین شهرداری‌ها برای برف‌روبی معابر شهری در مناطق سردسیر آماده باشند.