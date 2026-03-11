مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز جوی نسبتاً پایدار در سطح استان اصفهان حاکم است.

وی افزود: در برخی مناطق استان به‌ویژه در نواحی غربی و شرقی، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال خیزش گردوخاک محلی وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: از اواخر وقت پنجشنبه با ورود سامانه بارشی به استان، افزایش ابر، وزش باد و در مناطق غربی و جنوبی بارش باران و برف و در نواحی سردسیر بارش برف و احتمال کولاک پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: فعالیت این سامانه تا اواخر وقت جمعه در مناطق غربی و جنوبی استان محسوس‌تر خواهد بود و سپس در روز شنبه با شدت کمتر مناطق مرکزی و شمالی و به‌تدریج شرق استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شنبه درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی ۲۴ ساعت آینده دمای صبح پنجشنبه حدود یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت و از روز پنجشنبه تا شنبه افزایش یک تا سه درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.