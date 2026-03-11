  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

سامانه بارشی تا پایان هفته وارد اصفهان می‌شود

سامانه بارشی تا پایان هفته وارد اصفهان می‌شود

اصفهان - کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت پنجشنبه خبر داد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: امروز جوی نسبتاً پایدار در سطح استان اصفهان حاکم است.

وی افزود: در برخی مناطق استان به‌ویژه در نواحی غربی و شرقی، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال خیزش گردوخاک محلی وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: از اواخر وقت پنجشنبه با ورود سامانه بارشی به استان، افزایش ابر، وزش باد و در مناطق غربی و جنوبی بارش باران و برف و در نواحی سردسیر بارش برف و احتمال کولاک پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: فعالیت این سامانه تا اواخر وقت جمعه در مناطق غربی و جنوبی استان محسوس‌تر خواهد بود و سپس در روز شنبه با شدت کمتر مناطق مرکزی و شمالی و به‌تدریج شرق استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شنبه درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی ۲۴ ساعت آینده دمای صبح پنجشنبه حدود یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت و از روز پنجشنبه تا شنبه افزایش یک تا سه درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6771879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

