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۱۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۰۴

استقلال براي بازي مقابل پيكان آماده ميشود

تيم فوتبال استقلال تهران براي برگزاري ديدارهفته بيست و سوم مقابل پيكان آماده ميشود.

به گزارش خبرنگار" مهر" استقلالي ها درايام تعطيلات به جزچهارروزاول ماه فروردين كه به تشخيص كادرفني اين تيم تمرينات تعطيل بود، درسايرايام تعطيلات كارخود را درورزشگاه مرغوبكاردنبال كردند.
تمرين روزگذشته اين تيم نيزبه صلاحديد مربيان تعطيل بود وبازيكنان اين تيم ازساعت11 امروزادامه تمرينات خود را درورزشگاه مرغوبكارپي گرفتند. درحال حاضرهيچكدام ازبازيكنان استقلال مصدوم نبوده وداود سيد عباسي نيز كه درتمرينات تيم ملي دچار آسيب ديدگي شده بود، پابه پاي ساير بازيكنان تمرينات خود را شروع كرده وبه بازي روزدوشنبه اين تيم مقابل پيكان خواهد رسيد.
استقلال فردا ساعت 17 نيزدرورزشگاه مرغوبكارتمرينات خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 67722

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