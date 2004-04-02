خوشحالي ملي پوشان و مربيان ازركورد شكني علي دايي

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" علي دايي كاپيتان تيم ملي كشورمان با دوگلي كه درديدارمقابل لائوس به ثمررساند ركورد بهترين گلزن جهان را ازآن خود كرد. اودرحال حاضر86 گل براي تيم ملي فوتبال كشورمان به ثمررسانده است.

* كاروان اعزامي تيم ملي كشورمان به لائوس ازميزباني وپذيرايي مسوولان فدراسيون فوتبال اين كشوروبرخورد خوب تماشاگران اين كشوررضايت كامل داشتند.

* محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال كشورمان درپايان ديدارتيم ملي بالائوس باابرازرضايت ازعملكرد ملي پوشان اعلام كرد: اين پيروزي كام تلخ مارا بخاطر شكست تيم ملي اميد شيرين كرد.

* رئيس فدراسيون فوتبال پس از پيروزي تيم ملي مقابل لائوس به هر يك از بازيكنان اين تيم مبلغ 550 هزارتومان بعنوان پاداش نقدي اهداء كرد.

* برانكوايوانكوويچ سرمربي تيم ملي كشورمان پس از بازگشت تيم ملي به امارات يك روز زودتر ازساير بازيكنان به ايران بازگشت.

* خبر شكست تيم ملي قطر درديدار مقابل اردن باعث خوشحالي بازيكنان واعضاي كادرفني تيم ملي ايران شد. قطريكي ازرقيبان ايران دررقابتهاي مقدماتي جام جهاني است.

* شش بازيكن تيم ملي اميد درنشستي چند ساعته با محمد دادكان حرفها ودرد دلهايشان را با رئيس فدراسيون فوتبال درميان گذاشتند و بعد ازآن خود را ممنوع المصاحبه كردند.

* علي دايي كاپيتان تيم ملي ايران با ارتباط عاطفي خوبي كه بابازيكنان برقرار كرده بود، آنها را ازنظرروحي درشرايط خوبي قرار داد.

* ملي پوشان كشورمان كه پس ازديداربا لائوس ازطريق تايلند وارد امارات شده بودند، بعد ازظهر امروزازطريق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند.