تفویض مسئولیت توزیع 12،5 درصد از سهمیه سیمان شهرستان تهران به فرمانداری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین طلا گفت: این طرح براساس تصمیمات اتخاذ شده در وزارت بازرگانی و بنا بر اعلام سازمان بازرگانی استان تهران ، در راستای طرح جامع سیمان و به منظور ساماندهی در امر توزیع و ایجاد توازن و کاهش تبعات ناشی از شکاف عرضه و تقاضا انجام گرفته است.

فرماندار تهران، سهمیه در نظر گرفته را با توجه به تعدد پروژه ها و برنامه های عمرانی شهرستان تهران محدود دانست و افزود : سهمیه تعیین شده پاسخگوی نیاز پروژه های دردست اجرا و برنامه های عمرانی شهرستان نمی باشد و انتظار داریم با توجه به وجود پروژه های مهم پر مصرف و سیمان بر در شهرستان و شهر تهران از جمله مترو ،تونل تامین آب ،مصلی تهران ،فاضلاب شهر تهران ،فعالیت عمرانی دستگاههای اجرایی سازمانها ،نهادها و شهرداری ها و پروژه های ملی و استانی در سهمیه پیش بینی شده تجدید نظر و افزایش کافی صورت گیرد.

معاون استاندار در پایان اظهار داشت:از ابتدای ماه جاری بدون وقفه اقدام به صدور حواله وتوزیع سیمان اردیبهشت ماه شده است و علی رغم اینکه در این مرحله اطلاعات وضعیت پروژه ها اعلام نشده است لیکن تلاش شده است برای پروژه های فعال شهرستان حواله سیمان صادر تا حتی الامکان وقفه ای در اجرای بموقع پروژه ها صورت نگیرد.