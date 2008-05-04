جایگاه زنان در جامعه ملاک مدنیت، آزادی و حق مداری جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در نشست مشترک با اعضای کنگره بین المللی فاطمه شناسی با بیان اینکه ملاک مدنیت، آزادی و حق مداری در دنیای امروز ناظر بر نگاه به زنان است، گفت: شناخت ابعاد وجودی حضرت زهرا (سلام الله علیها) و پرداختن به زندگی ایشان یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه است.
پورمحمدی افزود : نوع رویکرد و نگاه به زنان جزء اصلی ترین شاخصه های یک جامعه در عرصه فرهنگی است و حضور پر رنگ حضرت فاطمه (س) در حیات اسلامی نشان از رویکرد اسلام به جایگاه زن دارد.
وی تصریح کرد: رویکرد اسلام و نگاه آن به حضرت زهرا و حضرت زینب (س) هر کدام سند وثیقی هستند برای تأیید و اثبات این ادعا که نگاه اسلام به زن تا چه اندازه رفیع است.
وزیر کشور با اشاره به جایگاه والای حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: شهر قم محل التجا و توسل و پناه گرفتن علمای بزرگ اسلام از صدر اسلام تا کنون است.
وی افزود: تفکر بر روی زندگی حضرت زهرا (س) مورد نیاز و بسیار آموزنده است.
پور محمدی تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) معلمی برای تمامی بشریت هستند و همه ما نیازمند شناخت کامل شخصیت ایشان هستیم اما جایگاه خاص آن حضرت و شخصیت زنانه ایشان و انتسابی که به پیامبر (ص)، حضرت امیرالمومنین (ع) و فرزندان بزرگوار ایشان دارند یک امتیاز استثنایی و منحصر بفردی را برای ایشان ایجاد کرده، بخصوص در این دوره که بحث حقوق و نقش و جایگاه زنان از مباحث مهم همه جوامع است.
وزیر کشور شناخت شخصیت و رفتار حضرت فاطمه (س) را از دو جهت در دنیای معاصر واجد اهمیت خواند و افزود: شناخت شخصیت ایشان باعث میشود که نخست تفکر اسلام در مورد زن را با یک مصداق روشن ببینیم و بشناسیم و دوم اینکه می توانیم نگاه اسلام به زن را در این مسیر با اهتمامی که به نقش و جایگاه زنان برای رسیدن به بالاترین سطح داده شده است، تبیین کنیم.
پورمحمدی ابراز امیدواری کرد که کنگره بین المللی فاطمه شناسی با شکوه هر چه تمامتر برگزار شده و متناسب با جایگاه رفیع حضرت زهرا (س) حرکت نماید.
براساس این گزارش کنگره بین المللی فاطمه شناسی در روزهای پنجم و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.
وزیر کشور جایگاه زنان در جامعه را ملاک مدنیت، آزادی و حق مداری در دنیای امروز خواند و نوع رویکرد و نگاه به جایگاه زنان را جزء اصلی ترین شاخصه های یک جامعه در عرصه فرهنگی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در نشست مشترک با اعضای کنگره بین المللی فاطمه شناسی با بیان اینکه ملاک مدنیت، آزادی و حق مداری در دنیای امروز ناظر بر نگاه به زنان است، گفت: شناخت ابعاد وجودی حضرت زهرا (سلام الله علیها) و پرداختن به زندگی ایشان یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه است.
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