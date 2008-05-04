جایگاه زنان در جامعه ملاک مدنیت، آزادی و حق مداری جوامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در نشست مشترک با اعضای کنگره بین المللی فاطمه شناسی با بیان اینکه ملاک مدنیت، آزادی و حق مداری در دنیای امروز ناظر بر نگاه به زنان است، گفت: شناخت ابعاد وجودی حضرت زهرا (سلام الله علیها) و پرداختن به زندگی ایشان یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه است.



پورمحمدی افزود : نوع رویکرد و نگاه به زنان جزء اصلی ترین شاخصه های یک جامعه در عرصه فرهنگی است و حضور پر رنگ حضرت فاطمه (س) در حیات اسلامی نشان از رویکرد اسلام به جایگاه زن دارد.



وی تصریح کرد: رویکرد اسلام و نگاه آن به حضرت زهرا و حضرت زینب (س) هر کدام سند وثیقی هستند برای تأیید و اثبات این ادعا که نگاه اسلام به زن تا چه اندازه رفیع است.



وزیر کشور با اشاره به جایگاه والای حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: شهر قم محل التجا و توسل و پناه گرفتن علمای بزرگ اسلام از صدر اسلام تا کنون است.



وی افزود: تفکر بر روی زندگی حضرت زهرا (س) مورد نیاز و بسیار آموزنده است.



پور محمدی تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) معلمی برای تمامی بشریت هستند و همه ما نیازمند شناخت کامل شخصیت ایشان هستیم اما جایگاه خاص آن حضرت و شخصیت زنانه ایشان و انتسابی که به پیامبر (ص)، حضرت امیرالمومنین (ع) و فرزندان بزرگوار ایشان دارند یک امتیاز استثنایی و منحصر بفردی را برای ایشان ایجاد کرده، بخصوص در این دوره که بحث حقوق و نقش و جایگاه زنان از مباحث مهم همه جوامع است.



وزیر کشور شناخت شخصیت و رفتار حضرت فاطمه (س) را از دو جهت در دنیای معاصر واجد اهمیت خواند و افزود: شناخت شخصیت ایشان باعث می‌شود که نخست تفکر اسلام در مورد زن را با یک مصداق روشن ببینیم و بشناسیم و دوم اینکه می توانیم نگاه اسلام به زن را در این مسیر با اهتمامی که به نقش و جایگاه زنان برای رسیدن به بالاترین سطح داده شده است، تبیین کنیم.



پورمحمدی ابراز امیدواری کرد که کنگره بین المللی فاطمه شناسی با شکوه هر چه تمامتر برگزار شده و متناسب با جایگاه رفیع حضرت زهرا (س) حرکت نماید.



براساس این گزارش کنگره بین المللی فاطمه شناسی در روزهای پنجم و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می شود.