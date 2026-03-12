به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در جریان بازدید شبانه از مراکز قضایی خرمآباد با اشاره به شرایط ویژه کشور در ایام جنگ آمریکایی - صهیونیستی و ضرورت حفظ آرامش اجتماعی، اظهار داشت: در این مقطع تاریخی، تعهد، ایمان و روحیه جهادی کارکنان قضایی مهمترین سرمایه دستگاه عدالت است. خدمت صادقانه و ارزشی همکاران ما، نهتنها ضامن تحقق عدالت در جامعه است، بلکه الگوی مسئولیتپذیری و وفاداری به آرمانهای نظام اسلامی محسوب میشود.
وی با تقدیر از تلاشهای قضات و کارکنان مجموعه قضایی استان، افزود: کار در دستگاه قضایی تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی الهی است که بااخلاص، انضباط و توجه به ارزشهای دینی معنا مییابد. همکارانی که باروحیه انقلابی و دلسوزانه به مردم خدمت میکنند، سرمایههای اصلی این دادگستری لرستان محسوب میشود.
