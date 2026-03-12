۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

تلاش قضات و کارکنان قضایی لرستان در خدمات‌رسانی به مردم

تلاش قضات و کارکنان قضایی لرستان در خدمات‌رسانی به مردم

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان از استمرار تلاش قضات و کارکنان قضایی این استان در خدمات‌رسانی به مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید شبانه از مراکز قضایی خرم‌آباد با اشاره به شرایط ویژه کشور در ایام جنگ آمریکایی - صهیونیستی و ضرورت حفظ آرامش اجتماعی، اظهار داشت: در این مقطع تاریخی، تعهد، ایمان و روحیه جهادی کارکنان قضایی مهم‌ترین سرمایه دستگاه عدالت است. خدمت صادقانه و ارزشی همکاران ما، نه‌تنها ضامن تحقق عدالت در جامعه است، بلکه الگوی مسئولیت‌پذیری و وفاداری به آرمان‌های نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی با تقدیر از تلاش‌های قضات و کارکنان مجموعه قضایی استان، افزود: کار در دستگاه قضایی تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی الهی است که بااخلاص، انضباط و توجه به ارزش‌های دینی معنا می‌یابد. همکارانی که باروحیه انقلابی و دلسوزانه به مردم خدمت می‌کنند، سرمایه‌های اصلی این دادگستری لرستان محسوب می‌شود.

