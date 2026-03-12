به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پارک علموفناوری لرستان در بیانیهای مشترک، ضمن گرامیداشت فرارسیدن روز جهانی قدس، از عموم مردم و دانشگاهیان استان دعوت کردند در راهپیمایی باشکوه قدس، شرکت کنند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، میراث گرانسنگ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برای انسجام و اتحاد جهان اسلام و آزادیخواهان عالم در برابر رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی و حمایت از انتفاضه مردم مظلوم و آزاده فلسطین و تمام آزادیخواهان جهان در مقابل جنایتکاران جزیره اپستین است.
رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پارک علموفناوری استان لرستان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات امت مؤمن و روزهدار، خصوصاً دانشگاهیان گرانقدر در ماه مبارک رمضان و تسلیت به مناسبت شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی، قائد عظیمالشأن امت اسلامی، مجاهد نستوه، حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای (قدسسره)، و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ رمضان در حملات وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی غاصب و نیز شهدای جبهه مقاومت و شهیدان راه قدس، با اعلام حمایت مجدد از آرمان مردم سرافراز فلسطین و مقاومتِ قهرمان در مسیر آزادی قدس شریف، عموم دانشگاهیان عزیز و مردم همیشه در صحنه لرستان سرافراز را به زنده نگهداشتن این روز الهی و آرمان فلسطین تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) و برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی دشمنشکن روز جهانی قدس دعوت نموده و نابودی استکبار جهانی، پیروزی ملت مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف را از درگاه خداوند سبحان، مسئلت مینماید.
