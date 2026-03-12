حجتالاسلام حبیبالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم از اینکه توفیق درک شبهای قدر را به ما عنایت فرمود. در بین شبهای قدر، مهمترین شبی که بنا بر احتمال بیشتر و حسب آنچه در روایات نقل شده شب قدر است، شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان است.
وی افزود: لذا باید خودمان را برای درک این شب که از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به شبهای نوزدهم و بیست و یکم برخوردار است، آماده کنیم. حسب آنچه در روایات نقل شده است، وجود مقدس فاطمه زهرا (س) در روزِ پیش از شب بیست و سوم، به فرزندانشان استراحت میدادند که شب بتوانند بیدار بمانند. یعنی کسب آمادگی برای درک شب بیست و سوم برای حضرات معصومین (ع) نیز بسیار مهم بوده است و به همین جهت، وجود مقدس زهرای اطهر (س) اینطور تدارک میدیدند و شب را به عبادت میگذراندند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: مهمترین کاری که در شب قدر مخصوصاً در شب بیست و سوم نیاز است ما نسبت به آن توجه داشته باشیم، همین احیا و شبزندهداری است؛ منتها شبزندهداری به یاد خدا، با عبادت، دعا و توسل. باید سعی کنیم آنچه را که فکر میکنیم در طول سال به آن نیازمندیم و باید در شب قدر برای ما مقدر شود، از خدا بخواهیم. به تعبیری، بهترین تقدیری را که خودمان مایلیم خداوند متعال برای ما مقدر کند، در دعاهایمان، درخواستهایمان و در این ارتباط قلبی و معنوی با خدای متعال حتماً مورد توجه قرار دهیم. مبادا شب بیست و سوم بر کسی بگذرد و به غفلت سپری شود.
حجتالاسلام غفوری با اشاره به سفارشات امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: در بررسی سفارشات وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علیبنابیطالب (ع) به امام مجتبی (ع)، حضرت یادآوری و تذکر میدهند که «وَ اعْرِضْ عَلَیْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِینَ وَ ذَکِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ مِنَ الْأَوَّلِینَ»؛ یعنی برای خود حالت تنبه ایجاد کنیم. حضرت میفرماید اخبار گذشتگان را بر نفست و بر جانت عرضه کن، آنچه بر آنها گذشت، سرنوشتی که داشتند و نسلهای قبل از ما که بودند و الان هیچکدام نیستند را بر جانت عرضه کن.
وی اضافه کرد: لذا این فرصت شب قدر بهترین فرصت برای تفکر است؛ برای اینکه ما نسبت به گذشته خودمان فکر کنیم که چطور گذشت و نسبت به آینده خودمان، آن آیندهای که برای ما قابل تصور است که چگونه میخواهیم بگذرد، بیندیشیم و از خداوند متعال درخواست کنیم آنچه را که فکر میکنیم منشأ سعادت برای ما میشود به ما عطا کند.
امامجمعه کرمانشاه یادآور شد: حضرت باز میفرماید نفست را یادآوری کن به آنچه به نسلهای گذشته رسیده و الان با آن مواجهاند. کسانی که قبل از ما بودند و رفتند، الان چه شرایطی دارند و خواهش و درخواستشان چیست؟ درخواست آنها حسب آیات شریفه قرآن این است که میگویند: «رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ». درخواستشان این است که خدایا من را یک بار دیگر برگردان تا در آنچه ترک کردم عمل صالح انجام دهم؛ فرصتی به من بده که بتوانم از تجربه گذشته استفاده کنم و آیندهام را آباد و تکمیل کنم.
وی ادامه داد: اما خدای متعال چه پاسخی میدهد؟ «کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ»؛ خدای متعال جواب میدهد که خیر، به هیچ وجه این درخواست شدنی و قابل انجام نیست و انسان بعد از اینکه از دنیا رفت، وارد عالم برزخ میشود تا روزی که مبعوث شود.
حجتالاسلام غفوری در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید از این فرصت شب قدر استفاده کنیم و بهره فراوان برای تفکر ببریم و بعد هم از خدای متعال درخواست کنیم که انشاءالله تقدیر ما در این شب که به احتمال زیاد شب قدر است، بهترین تقدیر عالم باشد. همچنین برای فرج حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) در این شب به صورت خاص و ویژه سفارش شده است که دعا بفرمایید و انشاءالله این مهم فراموش نخواهد شد.
