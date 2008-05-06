همایش بزرگداشت آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی برگزار می شود

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : همایش بزرگداشت آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی 19 اردیبهشت در تالار کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار می شود.
وی افزود: در این مراسم حجت الاسلام عباس واعظ طبسی مدیریت عالی حوزه علمیه خراسان، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و گروهی از شاگردان آن مرحوم سخنرانی خواهند کرد.
مرحوم آیت اللّه حاج شیخ هاشم مدرس قزوینی در سال 1270 ش در قزوین در خانوادهای کشاورز دیده به جهان گشود. وی مقدمات و ادبیات را در قزوین فرا گرفت و برای تکمیل مدارج عالیه استنباط به اصفهان عزیمت کرد و پس آن در مشهد ساکن شد.
یکی از افراد موثر در قیام گوهرشاد آیت اللّه حاج شیخ هاشم قزوینی بود. وی در این راه زحمت تبعید را به جان خرید و مدت هفت سال دوری از تدریس و درس را متحمل شد و در زادگاه خویش قلعه هاشم قزوین به صورت تبعید به سر برد.
از شاگردان مرحوم حاج شیخ هاشم میتوان به شخصیتهای زیر اشاره کرد: آیت اللّه العظمی خامنهای، شهید آیت اللّه سعیدی، آیت اللّه العظمی صالحی مازندرانی، آیت اللّه خزعلی، آیتاللّه میرزا حسنعلی مروارید، آیت اللّه واعظ زاده خراسانی، آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی، آیت اللّه سید جواد سبزواری.
سرانجام مدرس والامقام حوزه علمیه مشهد پس از 69 سال عمر با برکت، چهل سال تدریس و تربیت شاگردان برجسته در 22 مهر ماه 1339 ش همزمان با بیستم ربیعالآخر 1381 ق درگذشت و در مدخل ورودی حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
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