همایش بزرگداشت آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی برگزار می شود

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : همایش بزرگداشت آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی 19 اردیبهشت در تالار کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم حجت الاسلام عباس واعظ طبسی مدیریت عالی حوزه علمیه خراسان، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و گروهی از شاگردان آن مرحوم سخنرانی خواهند کرد.

مرحوم آیت اللّه‏ حاج شیخ هاشم مدرس قزوینی در سال 1270 ش در قزوین در خانواده‏ای کشاورز دیده به جهان گشود. وی مقدمات و ادبیات را در قزوین فرا گرفت و برای تکمیل مدارج عالیه استنباط به اصفهان عزیمت کرد و پس آن در مشهد ساکن شد.

یکی از افراد موثر در قیام گوهرشاد آیت اللّه‏ حاج شیخ هاشم قزوینی بود. وی در این راه زحمت تبعید را به جان خرید و مدت هفت سال دوری از تدریس و درس را متحمل شد و در زادگاه خویش قلعه هاشم قزوین به صورت تبعید به سر برد.

از شاگردان مرحوم حاج شیخ هاشم می‏توان به شخصیتهای زیر اشاره کرد: آیت اللّه‏ العظمی خامنه‏ای، شهید آیت اللّه‏ سعیدی، آیت اللّه‏ العظمی صالحی مازندرانی، آیت اللّه‏ خزعلی، آیت‏اللّه‏ میرزا حسنعلی مروارید، آیت اللّه‏ واعظ زاده خراسانی، آیت اللّه‏ میرزا جواد آقا تهرانی، آیت اللّه‏ سید جواد سبزواری.

سرانجام مدرس والامقام حوزه علمیه مشهد پس از 69 سال عمر با برکت، چهل سال تدریس و تربیت شاگردان برجسته در 22 مهر ماه 1339 ش همزمان با بیستم ربیع‏الآخر 1381 ق درگذشت و در مدخل ورودی حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.