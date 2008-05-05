پیکر قایقران لرستانی فردا تشییع می شود

آرش قیاسیان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: پیکر مرضیه باباعباسی در ساعت 13 ظهر امروز با پیگیریهای مسئولان فدراسیون قایقرانی ترخیص و به سمت خرم آباد فرستاده شد تا فردا با حضور خانواده وی و ورزش دوستان لرستانی تشییع شود .

وی با تشریح چگونگی اتفاقات حادث شده در جریان درگذشت این بانوی قایقران لرستانی، عنوان کرد: بی مبالاتی و سهل انگاری مرکز 115 تهران و عدم وجود امکانات در درمانگاه کیمیا موجب درگذشت مرضیه باباعباسی شد.

قیاسیان با بیان اینکه امکانات درمانگاه کیمیا بسیار پایین و در حد یک درمانگاه نبوده است، افزود: پس از اینکه از بستری شدن قایقران لرستانی آگاه شدم خودم را به درمانگاه کیمیا رساندم که موقعی رسیدم مرضیه باباعباسی زیر سرم و دستگاه اکسیژن بود و اقدامات اولیه انجام گرفته بود و در نهایت نوار قلب وی نشان از وخامت حالش داشت.

دبیرهیئت قایقرانی استان لرستان افزود: پس از اینکه مطلع شدیم این درمانگاه فاقد امکانات دستگاه شوک است با 115 تهران بارها تماس گرفتیم که این مرکز هر بار اظهار می کرد تیم امدادرسانی خود را اعزام کرده است!

قیاسیان با بیان اینکه پس از عدم حضور اورژانس 115 در محل با اورژانس خصوصی تماس گرفته شد که آنها نیز تیمی برای اعزام نداشتند، یادآور شد: در نهایت به 110 اطلاع داده شد که پس از حضور دو اکیپ از 110 و تلاش پرسنل نیروی انتظامی در ساعت 45 دقیقه بامداد پس از گذشت بیش از ساعتی از مرگ مرضیه باباعباسی، نیروهای مرکز 115 در محل حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه اینگونه اتفاقات در ورزش کشور جای تاسف دارد، خواستار رسیدگی مراجع قضایی به علل فوت این بانوی قایقران لرستانی شد.