سرلشکر عبدالهی: دشمنان را وادار به پذیرش تاوان جنایات خود خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبدالهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در بیانیهای ضمن اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل و روحیهای قوی، آمادهاند تا فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری را در تمامی عرصهها به اجرا درآورند.
وی گفت: "پیام نورانی و سرشار از حکمت، صلابت و برگرفته از الطاف خاص خداوند متعال از سوی رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، خون تازهای را در رگهای ملت مسلمان و مردم شریف، مقاوم و عزیز ایران اسلامی به ویژه رزمندگان سلحشور اسلام دمید."
سرلشکر عبدالهی افزود: "با تشکر از لطف و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، اعلام میداریم که نیروهای مسلح با شجاعت بیبدیل و تا آخرین نفس و قطره خون، دشمنان اسلام، مسلمین، کشور و ملت صبور، غیرتمند و مقاوم ایران اسلامی را وادار به پذیرش تاوان جنایات خود کرده و آنها را منکوب خواهند نمود."
نظر شما