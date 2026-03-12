بیعت‌ علما و روحانیون استان مازندران با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیعت نامه علما و روحانیون استان مازندران با رهبر انقلاب آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ» (سوره فتح، آیه 10)
ضربت شقاوتبار شمشیر ابنملجم مرادی بر فرق مبارک اسوه عدالت و تقوا، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیهآلافالتحیةوالثناء)، جهان اسلام را به سوگی عظیم نشاند. آن حضرت که خود فرمود: «فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ» ، با ضربتی که ایمان را از چهرهی نفاق جدا ساخت، به ملکوت اعلی پیوست. این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولیعصر (ارواحنافداه)، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام و تمامی شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض میکنیم.
همچنین، در کنار این غم بزرگ، خبر جانگداز شهادت رهبر حکیم و فرزانه، مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) ، دلها را به درد آورده و خلأئی عظیم در امت اسلامی پدید آورد. آن اسوهی استقامت، که عمر شریف خود را در راه اعتلای کلمهی توحید و دفاع از مظلومان جهان سپری کرد، به پاداش سالها مجاهدت و رهبری خردمندانه، به کاروان سرخ شهدا پیوست و در جوار رحمت حق تعالی، میهمان مولای متقیان گردید.
جنبش مرآت (محفل روحانیون انقلابی تبرستان) ضمن تسلیت این دو مصیبت جانکاه به محضر امام زمان (عج) و امت شهیدپرور ایران، با تأسی به آیه محکم بیعت، دست بیعت و وفاداری خود را به سوی رهبر جوان، حکیم و شجاع انقلاب، حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای(دامظلهالعالی) دراز میکند.
ما روحانیون انقلابی تبرستان، بر عهد و میثاقی که با آرمانهای والای امام راحل و شهدای عزیز بستهایم، استوار میمانیم. این بیعت را تجدید میکنیم که تا آخرین قطره خون، پیرو راستین ولایت فقیه بوده و از حریم اسلام و انقلاب اسلامی پاسداری نماییم.
اینجانبان، با مشتهای گرهکرده و عزمی راسخ، به دشمنان اسلام اعلام میداریم که راه شهیدان والامقام ما هیچگاه با شهادت ایشان به بیراهه نخواهد رفت، بلکه این راه، استوارتر از پیش ادامه خواهد یافت.
«وَ السَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدیٰ»
جنبش مرآت (محفل روحانیون انقلابی تبرستان)
حججاسلام:
۱. سیدصادق موسوی
۲. حمیدرضارمضانی
۳-عبدالله احمدنژاد چهره
۴.سعید داغمه چی
۵.سیدحامدصالحیان
۶.محمد شاکری چناری
۷. روح الله اکبری
۸.محمد ترابیان
۹. سعید صبورا
۱۰. محمدتقی رمضانی
۱۱. صفدر محمدی
۱۲. رضا هدایتپور
۱۳. محمدعلی رضاپور
۱۴. محمدعلی عطاریه
۱۵. صابر رمضانی
۱۶. مهدی جبرئیلی
۱۷. روحالله ترابینسب
۱۸. حسین واحدی
۱۹. سید ابوالحسن میرعمادی
۲۰. هادی قنبری
۲۱. رضا حیدریان
۲۲. کرامت تبارجعفرقلی
۲۳. یاسر قاسمزاده
۲۴. ابوذر کاظمیان
۲۵. سلیمان حلیمی جلودار
۲۶. سیدروحالله نوربخش
۲۷. جابر قادری
۲۸. علی اکبر درخشنده
۲۹. کمیل نظافتی
۳۰. سیدصادق رمضانیان
۳۱. علی اصغر دشتی
۳۲. میکاییل محمدپور
۳۳. مجتبی نامور
۳۴. اویس صفری
۳۵. شایان یوسفیان
نظر شما