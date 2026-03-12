به گزارش خبرنگار مهر، علما و روحانیون اهل سنت خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهدا، انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری تبریک گفتند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت نام و یاد شهدا خصوصا مقام معظم رهبری و محکومیت به تجاوز ظالمانه آمریکایی صهیونیستی به میهن عزیزمان ایران اسلامی، انتخاب و انتصاب "آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای" توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

قطعا انتخاب شایسته ایشان در این برهه حساس کشور، گامی کلیدی و بسیار مهم است.

امیدواریم جانشین رهبر فقید، با درایت و تدبیر و بینش و مدیریت همچون پدر بزرگوارشان، ایران را بیشتر از گذشته در مسیر پیشرفت و توسعه، آرامش، وحدت اسلامی و انسجام ملی هدایت کنند.

امید وافر داریم که رهبرِ جدید، با اتکایِ کامل بر خداوندِ متعال و تکیه بر نسلِ جوان و رهنمودها و توصیه های رهبر شهید و مشارکتِ همه‌ی آحادِ ملت، بر مشکلاتِ داخلی و خارجیِ کشور غلبه نموده و جمهوری اسلامی ایران را از بحران‌هایِ کنونی نجات بخشند و ملتِ شریفِ ایران را بیشتر از گذشته در سطحِ بین‌المللی به عزت و سعادت رسانده و در این میدان مسئولیت را رهبری نمایند.

علمای اهل سنت خراسان جنوبی حمایت کامل خود را در تبعیت و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اعلام و برای موفقیت ایشان در مسیر پیشرفت اسلام و مسلمین و خدمت به ملت شریف ایران دعا می‌کنند.

علما و روحانیت اهل سنت خراسان جنوبی