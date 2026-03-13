حضور گسترده مردم قم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی با شکوه روز قدس در قم با حضور گسترده مردم انقلابی و ولایتمدار این شهر برگزار شد.



اجتماع مردم روزه دار قم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد و حاضرین در این گردهمایی با پیکرهای مطهر شهدای اخیر حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی وداع کردند.



راهپیمایی روز قدس امسال قم یکی از بی سابقه ترین راهپیمایی های سال های اخیر بوده است.



راهپیمایان به صورت فشرده و در هم تنیده در حرکت بوده و به دلیل ازدحام شدید، جمعیت در مقاطعی متوقف می شد.



شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی در طول مسیر از زبان راهپیمایان نمی افتاد و مردم خاستگاه انقلاب نابودی اسراییل این غده سرطانی در منطقه خاورمیانه را فریاد زدند.



مردم قم در طول مسیر با سر دادن شعارهای لبیکیا خامنه ای با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیعت کردند.