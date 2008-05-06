کارگردان فیلم تلویزیونی "تاریکی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: گرچه این فیلم قصهای معمولی را روایت میکند، اما در اجرا تمام تلاش خودم را کردم تا کار خوبی شود حتی آنها که فیلم را دیدهاند گفتند کاری خوب در ژانر دینی و معناگراست.
وی در ادامه افزود: در مقایسه دو فیلم "بیرون از بهشت" و "تاریکی" باید بگویم فیلمنامه اولی را بیشتر دوست داشتم، اما دومی در اجرا بهتر شده و جزو کارهای خوب من است. در واقع فیلمی سرگرمکننده برای مخاطبان تلویزیون خواهد بود، چرا که من تفاوتی میان ساخت فیلم تلویزیونی و سینمایی قائل نیستم.
معصومی درباره روند تولید فیلمهای تلویزیونی و کیفیت پائین برخی فیلمها گفت: ساخت فیلم تلویزیونی تجربه میخواهد و متاسفانه نگاه برخی به این فیلمهای 90 دقیقهای سطحی است، به همین دلیل کیفیت فیلمها پائین میآید. نباید میان تولید یک فیلم تلویزیونی با سینمایی تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: به نظرم وقتی تلویزیون از کارگردانان سینما برای ساخت فیلم دعوت میکند، باید تهیهکنندگی را هم به آنها بسپرد، چرا که شاهدیم برخی تهیهکنندگان برای اینکه کار زودتر تمام شود به گروه فشار میآورند و فقط به عوامل استرس وارد میکنند. بنابراین بهتر است تهیهکنندگی و کارگردانی را به دست فیلمسازان سینما بسپرند.
فیلم 90 دقیقهای "تاریکی" به کارگردانی معصومی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید شده و داستان فردی به نام کمالی است که با فریب مردم پولی هنگفت به جیب میزند و هنگام فرار تصادف میکند. حسین یاری، غزل صارمی، سیمین خرم، جمشید گرگین، مهرداد فلاحتگر، قدرت دلاوری و ناصر بنایی بازیگران "تاریکی" هستند.
سایر عوامل "تاریکی" عبارتند از نویسنده: سعید نعمتالله، تصویربردار: سیدمهدی صالحی، مدیر تولید: حسین کشاورزی، صدابردار: داریوش صادقپور، دستیار کارگردان: حمیدرضا قطبی، طراح صحنه و لباس: علی مربی، مشاور فیلمنامه: محمدرضا شجاعی، هماهنگی: سیدسجاد طباطبایی و منشی صحنه: بهشته ناصری.
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