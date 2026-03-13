۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

تعداد شهدای دانشگاه آزاد به ۳۴ نفر رسید

بر اساس آخرین اعلام معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تعداد شهدای دانشگاه آزادی تا به این لحظه به ۳۴ نفر رسید.

فرزاد جهان بین معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار شهدای دانشجو در وقایع اخیر را اعلام کرد که بر اساس آن در مجموع ۳۴ دانشجو از استان‌های مختلف کشور جان خود را از دست داده‌اند.

جهان بین گفت: بر اساس این گزارش، استان تهران با ۹ شهید بیشترین تعداد شهدای دانشجو را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان‌های اصفهان و فارس هر کدام با ۷ شهید در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین از استان‌های آذربایجان شرقی و کرمانشاه هر کدام ۳ دانشجو، آذربایجان غربی، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام ۲ دانشجو در میان شهدای این وقایع ثبت شده‌اند.

وی تصریح کرد: در ادامه این گزارش آمده است که از استان‌های خوزستان، سمنان، قم، گیلان، لرستان، مرکزی و همدان نیز هر کدام یک دانشجو در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.

کد خبر 6773737
شبنم درخشان

    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      مگر ساختمانهای دانشگاه ازاد رو زده اند؟ مگه دانشگاه آزاد تعطیل نیست ؟
    • اذرگون IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      اینا برای چی کشته شدند به چه گناهی

