امام جمعه پردیسان: نیروهای مسلح درهای جهنم را به روی دشمن باز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد محققیان در خطبههای نماز جمعه این هفته پردیسان با اشاره به مفهوم بیعت مؤمنین با ولی خدا گفت: هدف از بیعت، ایجاد انسجام و آرامش در دلهای مؤمنان است؛ بیعت با رهبر الهی سنجش افکار و میزان فداکاری دوستان را ممکن میسازد و روح تازهای در کالبد امت اسلامی میدمد، زیرا آنان دست در دست ولایت خداوند مینهند و وفاداری خود را از صمیم دل ابراز میکنند.
امام جمعه پردیسان بیان کرد: بیعت با ولی خدا رضایت الهی را در پی دارد و دومین پاداش آن سکینه و آرامش است؛ خداوند در دلهای مؤمنین آرامش و اطمینان نازل میکند، چنانکه امروز نیز ملت ما با وجود تهدیدهای جهان استکبار، در آرامش و اطمینان زندگی میکنند.
خطیب جمعه پردیسان با اشاره به قدرت دفاعی کشور گفت: قدرت اسلحهی ما بالاتر از آنان است، چون ما تکیه بر خدا و ولی خدا داریم و بیعت حقیقی با ولیامر، زمینهی پیروزی و تحقق وعده الهی را فراهم میسازد.
وی افزود: بیعت فتح در پی دارد و بیعت با آیتالله سیدمجتبی خامنهای، انشاءالله نویدبخش فتحی قریب است؛ همان فتح خیبری که خداوند پس از آیه بیعت، به مسلمانان عطا فرمود و به خواست خدا فتح خیبر صهیونیسم بینالملل در راه است و مسلمانان شاهد تحقق آن خواهند بود.
حجتالاسلام محققیان تصریح کرد: آثار بیعت تنها معنوی نیست، بلکه در امور دنیوی و اقتصادی نیز نمایان میشود، همانگونه که در میدان جهاد فداکارانه فتح نصیب مجاهدان میشود، در عرصهی اقتصادی نیز پس از این بیعت باشکوه، نصیب ملت مقاوم ایران خواهد شد.
خطیب جمعه پردیسان با اشاره به سکوت بسیاری از سلبریتیهای داخلی در برابر شهادت صدها دانشآموز، گفت: برخی از کسانی که پیشتر برای شعاری چون «زن، زندگی، آزادی» اشک میریختند، امروز در برابر جنایت علیه کودکان سکوت کردهاند و مردم باید این سالوسپیشگان را بشناسند؛ همانانی که از امکانات این ملت خوردند و اکنون در صف دشمن ایستادهاند.
وی با اشاره به بیانیهی صادر شده از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: رهبر عزیز ما در وصف پدر شهیدشان او را «خامنهای عزیز و حکیم» خواندند؛ این تعبیر یعنی امام شهید ما شکستناپذیر بود، شصت سال مجاهدت کرد و از لذائذ دنیا چشم پوشید. آیا اهل دنیا میتوانند با چنین رهبر و سلالهای مقابله کنند؟ هرگز و او گوهری تابناک و ممتاز در میان حکمرانان این کشور بود و هیچ چهرهای درخشانتر از امام شهید ما وجود ندارد.
امام جمعه پردیسان افزود: اینکه رهبر عزیزمان چنین اوصافی را از امام شهید نقل میکنند، نشاندهندهی اهمیت واژههای «عزت» و «شکوه» در حیات معنوی رهبر است، حتی پیکر ایشان پس از شهادت همچون کوه استوار بود و مشت گرهکردهی ایشان نشانهی مقاومت تا واپسین لحظه بود.
حجت الاسلام محققیان خطاب به مردم خاطرنشان کرد: پیام رهبری را بارها بخوانید، در آن تأمل کنید و با آیات قرآن تطبیق دهید؛ سراسر این پیام سرشار از ایمان، محبت، فهم و حکمت است.
وی سپس بر حفظ وحدت ملی و استمرار حضور مردم تأکید کرد و گفت: حضور مؤمنان در شبهای قدر، نمازهای جماعت، رزمایشهای مردمی، سحرهای عبادت و نماز جمعه امروز، نشانهی اقتدار ایمانی این ملت است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جنگ رمضانیه تصریح کرد: همانگونه که نبرد یومکیپور مصریان در تاریخ ماند، نبرد رمضانیه نیز در یادها خواهد ماند، اما این بار با شکست صهیونیسم بینالملل و فرعون زمان.
امام جمعه پردیسان ادامه داد: تنگهی هرمز تا اعلام نظر رهبر انقلاب به روی مستکبران بسته است و ملت ما برای حمایت از نیروهای مسلح آمادهاند و باید جبهههای بیشتری گشوده شود و درهای جهنم بر روی دشمن باز گردد و مسئله انتقام نباید فراموش شود؛ دشمنان نباید گمان کنند با شهادت رهبر ما کار تمام است.
وی در پایان خطاب به جریانهای معاند داخل کشور گفت: دوران نجابت ما در برابر منافقان گذشته است. اگر کسانی بخواهند به اغتشاش و خیانت، یا بازگرداندن نظام سابق فکر کنند، بدانند دیگر فرصتی نخواهند یافت و ملت و نیروهای امنیتی برای پایان دادن به این توطئهها یکصدا خواهند شد تا قائله برای همیشه خاتمه یابد.
قم- امام جمعه پردیسان با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و تداوم روحیهی مقاومت در میان ملت ایران گفت: ملت ما آماده باز کردن جبهههای بیشتر و درهای جهنم را به روی دشمن باز کنند.
نظر شما