ابراهيم تقي پور مدافع تيم ملي: گلزني به لائوس اتفاقي نبود

ابراهيم تقي پورمدافع تيم ملي كشورمان كه درديداربا تيم ملي لائوس زننده دوگل ايران بود، درگفت وگوبا خبرنگاراعزامي " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: درطول تمريناتي كه قبل ازسفربه لائوس انجام داده بودم، حدس مي زدم كه درتركيب اصلي تيم ملي قراربگيرم و خوشحالم ازاينكه دراين ديداردرتركيب تيم بودم وتوانستم سهمي درپيروزي پرگل تيم ملي داشته باشم.

مدافع ملي پوش ذوب آهن ادامه داد: گل دومي كه وارد دروازه لائوس كردم، تصادفي نبود وبا تمرينات ايستگاهي كه قبلا انجام داده بوديم موفق به گلزني دراين ديدارشدم. با اين حال گلهايي كه تيم ملي دراين ديدار به ثمررساند، همه ازروي تمرينات گروهي بود كه درتمرينات انجام داده بوديم.

ابراهيم تقي پوردرپايان ابرازاميدواري كرد كه تيم ملي كشورمان بتواند درديدارهاي آينده نيزاين پيروزي ها را تكرار كند وبا پشت سرگذاشتن همه حريفان به رقابتهاي جام جهاني صعود كند.