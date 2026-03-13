به گزارش خبرگزاری مهر، بار دیگر عطر شهادت در فضای تعلیم‌وتربیت لرستان پیچید و یکی دیگر از ستارگان نوظهور دانش، بر اثر جنایات ددمنشانه دشمن متخاصم آسمانی شد.

شهیده «زینب پاپی»، دانش‌آموز پایه چهارم آموزشگاه شهدای حمله موشکی شهرستان بروجرد که در پی جراحات شدید ناشی از حملات روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه به مناطق مسکونی، به کما رفته بود، علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه تیم پزشکی، پنج‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ به هم‌کلاسی‌های شهیدش پیوست و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

با شهادت این دانش‌آموز معصوم، تعداد شهدای دانش‌آموز استان لرستان در حوادث اخیر به ۴ تن رسید که از این میان، سه شهید از شهرستان بروجرد هستند. نام «زینب پاپی» اکنون در کنار هم‌رزمان خردسالش؛ «محمد صالح ساکت»، «امیرعلی چراغی» و «آناهید رشنو»، سندی زنده بر مظلومیت ملت ایران و سبعیت استکبار جهانی خواهد بود.