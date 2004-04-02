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۱۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۷:۳۸

برنامه سازمان ملل براي برگزاري همه پرسي در قبرس

سازمان ملل ديروز اعلام كرد كه پيش از تهيه برنامه اي براي اتحاد دوباره قبرس و علي رغم عدم وجود يك حكومت در اين جزيره درحال تهيه برنامه برگزاري همه پرسي همزمان در اين جزيره است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل و كاركنانش در حال تهيه برنامه اي هستند تا در بيست چهارم آوريل همه پرسي همزماني را در مناطق ترك نشين و يوناني نشين قبرس برگزار كنند.

اين برنامه با اعتراض شديدالحن رهبران ترك و يوناني قبرس روبرو شد.  
از سويي الوارو دي سوتو نماينده سازمان ملل در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه يك راي منفي در قبرس تمامي تلاشهاي ديپلماتيك عمده مارا مختل خواهد كرد.
کد مطلب 67741

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