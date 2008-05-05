تشدید شکاف در جبهه دموکراتهای کنگره درباره نامزد ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی درباره این مسئله اعلام کرد: حمایت از باراک اوباما و هیلاری کلینتون دو نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اختلافاتی را در کنگره به وجود آورده که ممکن است این اختلافات در آینده به مسئله ای اساسی تبدیل شود.

این خبرگزاری افزود : 97 دموکرات در کنگره از سناتور باراک اوباما حمایت می کند؛ در حالی که 98 نفر از آن حمایت خود را از هیلاری کلینتون اعلام کرده اند و این در حالی است که 86 نفر دیگر هنوز تصمیمی درباره آن نگرفته اند.

"دیک دوربین" معاون رهبر دموکراتها در کنگره و یکی از رؤسای مبارزه انتخاباتی اوباما گفت : هنوز تردیدهای بسیاری در بین اعضا کنگره در حمایت از نامزدها وجود دارد".

وی افزود:"آنها پیش من می آیند و می گویند که از اوباما حمایت خواهند کرد، اما زمانی که می پرسم، کی؟ در پاسخ می گویند : وقتی که هیلاری کلینتون شکست بخورد".

"برندان دالی" دبیر مطبوعاتی نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز اظهارداشت : انتخاب نامزد نهایی بر اساس ملاحظات بسیاری صورت خواهد گرفت.

دالی افزود : پلوسی عقیده دارد که مشکلات اخیر در گزینش نماینده، می تواند زیانهای بسیاری برای حزب به دنبال داشته باشد.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در ادامه انتخابات برای انتخاب نامزد برگزیده دموکراتها در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری، که شب گذشته در جزیره گوام (جزیره دور افتاده در اقیانوس آرام) برگزار شد، اوباما به پیروزی رسید.

اوباما با این پیروزی میزان امتیازات خود را به 1736 رساند و میزان امتیاز کلینتون 1599 رسید.

دور بعدی انتخابات درون حزبی حزب دموکرات، در تاریخ 6 می (17 اردیبهشت) در ایالتهای ایندیا و کارولینای شمالی برگزار می شود.

انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آمریکا تا کنون در 21 ناحیه ( ایالت و چند جزیره ) برگزار شده که اوباما در 14 مورد از این انتخابات به پیروزی رسیده است.

