به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" از باكو محل برگزاري رقابتهاي جام جهاني كشتي درتيم اعزامي روسها ورزشكاران زير حضور دارند:
55 كيلو گرم : ناميك عبدالله اف قهرمان جهان و المپيك
60 گيلو گرم : عارف عبدالله اف قهرمان جهان در سال 2003 و ابيل ابراهيم اف
66 كيلو گرم : المان عسگراف
74 كيلو گرم : دلشاد اله ورديف
84 كيلو گرم : وقار قربانف
96 كيلو گرم : فردوسي اميداف
120 كيلو گرم : هنوز مشخص نيست
درتيم آذربايجان ميزبان اين رقابتها نيزنفرات زيرحضوردارند:
55 كيلو گرم : الكساندر كونتايف
60 كيلو گرم : كمال استراخانف
66 كيلو گرم : سدري چليروف
74 كيلو گرم : سرگئي وتكوفسكي
84 كيلو گرم : وايمار كوتچيف
96 كيلو گرم : الكسي شيماروف
120 كيلو گرم : ديويد موسل بز قهرمان جهان و المپيك سيدني
تيم كوبا نيزتعدادي ازقهرمانان المپيك وجهان حضوردارند. نفرات اين تيم به شرح ذيل هستند:
55 كيلو گرم : رنه مونترو قهرمان سال 2000جهان
60 كيلو گرم : ماياندروز گيتانا
66 كيلو گرم : سرگئي راندون
74 كيلو گرم : اميران فوندورا و دانيل گونزالس
84 كيلو گرم : خوئل رومرو نتيب قهرمان جهان و المپيك
96 كيلو گرم : ولفردو مرالسي
120 كيلو گرم : الكسي رودريگوئزقهرمان سال 98 جهان ودارنده مدال برنزالمپيك 200 سيدني
گفتني است: وزن كشي اين مسابقات ساعت 18 به وقت تهران انجام خواهد شد.
گزارشهاي خبرنگار اعزامي " مهر " ازجام جهاني كشتي - باكو (2)
تركيب تيمهاي برتر مشخص شد
پيش از آغاز رقابتهاي جام جهاني كشتي چهره كشتي گيران برتر اين رقابتها كه در تيمهاي روسيه ، آذربايجان و كوبا حضور دارند مشخص شدند.
به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" از باكو محل برگزاري رقابتهاي جام جهاني كشتي درتيم اعزامي روسها ورزشكاران زير حضور دارند:
نظر شما