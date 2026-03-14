  1. استانها
  2. قم
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

همایش بانوان طلبه برای پیمان با رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود

همایش بانوان طلبه برای پیمان با رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود

قم- مراسم عهد جان؛ آیین بیعت با ولایت با حضور بانوان طلبه حوزه‌های علمیه خواهران در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان طلبه حوزه‌های علمیه استان قم از جمله خانواده جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با حضور در حرم بانوی کرامت، در آیین بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی با موضوع "
عهد جان شرکت می‌کنند.

این مراسم، روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در حرم‌ مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، صحن امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.

بانوان طلبه پس از مراسم، در ضیافت افطاری سفره کریمانه بانوی باکرامت حضور خواهند یافت.

این مراسم به صورت همزمان با حضور بانوان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور د. شهرهای مختلف برگزار می‌شود.

خانواده بزرگ جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها از جمله اساتید، مبلغان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی، بسیجیان و کارمندان بخش‌های مختلف این مجموعه و واحدهای وابسته به صورت جداگانه، بیانیه‌هایی جهت بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی منتشر کردند و با حضور در این مراسم، بیعت خود را با ولیّ‌امر مسلمین اعلام خواهند داشت.

کد خبر 6774300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها