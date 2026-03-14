همایش بانوان طلبه برای پیمان با رهبر انقلاب اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان طلبه حوزه‌های علمیه استان قم از جمله خانواده جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با حضور در حرم بانوی کرامت، در آیین بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی با موضوع "

عهد جان شرکت می‌کنند.



این مراسم، روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در حرم‌ مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، صحن امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.



بانوان طلبه پس از مراسم، در ضیافت افطاری سفره کریمانه بانوی باکرامت حضور خواهند یافت.



این مراسم به صورت همزمان با حضور بانوان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور د. شهرهای مختلف برگزار می‌شود.



خانواده بزرگ جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها از جمله اساتید، مبلغان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی، بسیجیان و کارمندان بخش‌های مختلف این مجموعه و واحدهای وابسته به صورت جداگانه، بیانیه‌هایی جهت بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی منتشر کردند و با حضور در این مراسم، بیعت خود را با ولیّ‌امر مسلمین اعلام خواهند داشت.