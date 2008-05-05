برنامه گسترده پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور

سردارعلیقلی فودازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در بحث برنامه های پلیس برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور، حرکت بسیار خوبی در مرزها آغاز شده است.

وی در تشریح این برنامه پلیس، به انسداد مرزهای شرقی کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به بودجه ای که در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر گذاشته شده است، تلاش می کنیم در پایان سال کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، با عنوان این مطلب که برنامه انسداد مرزهای شرقی در سال گذشته متوقف شد، گفت: علت این توقف، عدم در اختیار گذاشتن بودجه از سوی وزارت کشور بود که امسال مجلس، این بودجه را مستقیما در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار داد.

سردار فودازی در خصوص پیش بینی از میزان تولید مواد مخدر در کشور افغانستان، به تولید حدود 11 هزار تن مواد مخدر در این کشور اشاره کرد و افزود: این میزان تولید نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر تقویت قرارگاه پلیس در شرق کشور، تصریح کرد: سال گذشته حدود 491 تن کشفیات داشتیم که نیروی انتظامی تلاش دارد امسال با قدرت بیشتری از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری کند.