خودکفایی ایران در تولید کاتالیست تولید بنزین با تلاش محققان کشور

دکتر مهدی رشید زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد دانش فنی ساخت کاتالیست های پر مصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را رسالت اصلی این مرکز دانست و گفت: این کاتالیست ها در مقیاس آزمایشگاهی تولید می شود و از آنجایی که رسالت این پژوهشگاه تولید انبوه نیست پس از دستیابی به دانش فنی و دریافت تاییدیه های لازم در اختیار شرکتهای متقاضی برای تولید انبوه قرار می گیرد.

رشید زاده افزود: برای دستیابی به دانش فنی با برخی از کشورهای دارای دانش فنی ارتباط برقرار کرده و پروژه های تحقیقاتی که در مراحل طراحی مفهومی و بنیادی هستند را با کمک شرکتهای خارجی بومی سازی و به مرحله تولید می رسانیم.

رئیس مرکز تحقیقات کاتالیست از فروش دانش فنی خبر داد و اظهار داشت: قرارداد فروش دانش فنی کاتالیست "رفورمینگ" با شرکت پالایش و پخش به امضا رسیده که به زودی اجرا می شود. این کاتالیست در فرآیند تولید بنزین استفاده می شود.

وی به مهر گفت: کاتالیست استیم فورمینگ (تبدیل گاز متان به هیدروژن از طریق بخار آب) و کاتالیست LTSC که در پالایشگاهها در خط تولید هیدروژن کاربرد دارد، تولید و آماده واگذاری است.