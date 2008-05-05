محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پیش بینی شده در این شرکتهای تعاونی بیش از ‪۲۱۸‬هزار نفر عضو شوند و زمینه اشتغال ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۲۰‬نفر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه، در حال حاضر شش هزار و ‪ ۳۲۰‬واحد مسکونی در قالب تعاونیهای مسکن دراستان در حال ساخت است در ادامه عنوان کرد: همچنین، سهم صادرات تولیدات تعاونی های استان مرکزی در سال گذشته به دو میلیون و ‪ ۵۲۸‬هزار دلاررسید که در نوع خود دارای اهمیت است.

مظفری با اشاره به اینکه سال گذشته، ‪ ۵۴۲‬شرکت تعاونی در این استان به ثبت رسیده خاطر نشان کرد: استان در سال گذشته در زمینه ایجاد تعاونی نسبت به برنامه، ‪ ۳۱‬شرکت تعاونی بیشتر از برنامه تشکیل داد و از مجموع تعاونی های تشکیل شده 85 تعاونی زنان در استان شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه ازمجموع شرکت تعاونیهای فعال استان که به حدود سه هزار شرکت تعاونی می رسد ‪ ۵۶۹‬شرکت تعاونی ویژه بانوان است، تصریح کرد: سرمایه ثبتی این شرکتها بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد ریال است و ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۶‬نفر عضو هستند.

این مقام تعاونی استان مرکزی اظهار داشت: بیشترین شرکت تعاونی تشکیل شده بانوان این استان با ‪۲۰۹‬ شرکت تعاونی مربوط به صنعت و کمترین با تشکیل یک شرکت تعاونی مربوط به تامین نیاز صنوف خدماتی است.

مظفری گفت: از طریق این شرکتها، زمینه اشتغال چهار هزار و ‪ ۹۰۷‬نفر در استان فراهم شده است و غالب فعالیت این شرکتها کشاورزی، عمران، صنعت، معدن، فرش دستباف، تامین نیاز تولیدکنندگان، خدمات، حمل ‌و نقل، مسکن، اعتبار، تامین نیاز مصرف‌کنندگان، چند منظوره و تامین نیاز صنوف خدماتی است.