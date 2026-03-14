نظارت ۳۲ اکیپ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز شنبه در جریان بازدید از بازار و فروشگاههای سطح شهر خرمآباد، اظهار داشت: در این وضعیت بحرانی مصرفکنندگان و مردم عزیزمان همراهی خوبی با ما داشتند و همچنین همه تولیدکنندگان عزیز که طی این مدت سعی داشتند با تلاش و کوشش تولیدات خود را ادامه دهند.
وی گفت: با هدایت وزارت جهاد کشاورزی و حمایت استانداری عمده کالاها و اقلام اساسی در استان لرستان تأمین شده و ذخایر ما در سردخانهها برای مواد پروتئینی و انبارها ذخایر کاملاً مطمئنی است و برای ماههای آینده مشکلی نداریم و بازار آرام نشاندهنده این است که تولیدات تداوم دارد و تأمین اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که این روزها به نحو مطلوبی انجامگرفته بحث حمل نهادههای دام و طیور به استان لرستان است و به مرغداران اطمینان میدهیم از طریق تولید قراردادی نسبت به جوجهریزی اقدام کنند و ما و همه همکاران در خدمت این عزیزان هستیم تا کار بهخوبی پیش رود.
صیادی، افزود: کار خوبی که توسط کارخانههای دام و طیور انجام شده این است که با قیمتهای گذشته نهادههای آماده و فراوری را در اختیار مرغداران قرار میدهند و از این عزیزان و اتحادیه کارخانههای خوراک دام و طیور که بسیار فعال هستند و درگذشته و اکنون پایکار بوده و هستند قدردانی میکنیم.
وی تصریح کرد: از مردم هم تشکر میکنیم که خرید هیجانی نداشتند و این امر باعث شد بازار آرام و خوبی را در سطح استان داشته باشیم، همچنین از معاون اقتصادی استاندار که به ما کمک کردند تشکر میکنم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: ناظران توانمند و فعال ما در قالب ۳۲ اکیپ در سطح بازار حضور دارند و بهصورت فعال روزانه بازار را رصد میکنند تا هرگونه کمبودی گزارش شود آن را جبران کنیم.
