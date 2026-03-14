«منابع طبیعی» از ادارات راهبردی؛ تدوین برنامه جهش و پیشرفت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب شنبه در مراسم غرس نهال و بازدید از اداره منابع طبیعی سمنان خدمت به مردم را اصلی‌ترین رسالت یک مدیر در استان معرفی کرد و اظهار داشت: همه ظرفیت ها باید برای در مسیر سیاست‌های ملی و پیشرفت هر روزه کشور حرکت کنند.

وی ادامه داد: مدیران باید برای یافتن راه حل علمی و قانونی به منظور تسریع روند رفع مشکلات مردم کوشا باشند و در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.

استاندار سمنان «منابع طبیعی» را از ادارات راهبردی استان خواند و ابراز داشت: در منابع طبیعی باید برنامه درست و پایدار برای جهش و پیشرفت استان تعریف و تدوین شود.

کولیوند خواستار ایجاد خلاقیت در مسیر راهبردی ادارات استان سمنان شد و تصریح کرد: این اقدام در نهایت به حل مشکلات و پیشرفت منطقه و استان کمک می‌کند.

وی افزود: از ادارات استان سمنان دعوت می‌کنیم تا در پویش درختکاری و حفظ درختان مجموعه خود به منظور فرهنگ حفظ منابع طبیعی مشارکت جدی‌تری داشته باشند.