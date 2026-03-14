شهادت ۱۱۵ لرستانی در حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد شهدا و مجروحان حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی در این استان را اعلام کرد.
بر اساس اعلام این نهاد تعداد کل مجروحان این حملات دشمن دو هزار و ۷۷ نفر و تعداد شهدا نیز ۱۱۵ نفر تا کنون بوده است.
همچنین تعداد مجروحان غیرنظامی حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی در لرستان هزار و ۸۷۲ نفر و تعداد شهدای غیرنظامی نیز ۴۹ نفر بوده است.
بر اساس اعلام فوریتهای پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۹۳.۹ درصد از مراجعین حملات دشمن در بیمارستانها خدمات سرپایی را دریافت کردهاند.
همچنین ۰.۴۱ درصد از مجروحان نیازمند بستری در بخش تخصصی بیمارستانها بودهاند. ۵.۳ درصد از کل مجروحان منجر به شهادت شدهاند، ۰.۳۷ درصد از مجروحان در بخشهای ویژه بیمارستانها بستری شدهاند.
بر اساس اعلام فوریتهای پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیش از دو هزار نفر از مجروحان بر اثر موجهای ناشی از انفجار مجروح شدهاند.
نظر شما