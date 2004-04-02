صحت انتخابات در هفت حوزه انتخابيه باقي مانده يكشنبه آينده اعلام مي شود

سيد محمد جهرمي معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان با اعلام مطلب فوق در گفتگو با "مهر" افزود: شوراي نگهبان در جلسه يكشنبه هفته آينده خود نظر نهايي خود را در خصوص 7 حوزه انتخابيه (بهبهان ، شيروان ، اسفراين، لاهيجان، بندرانزلي، راميان و آزاد شهرو خمين) اعلام خواهد كرد.



جهرمي با اشاره به اينكه بيش از 220 نفر در مرحله اول به مجلس هفتم راه يافته اند، گفت: انتخابات در 39 حوزه انتخابيه به مرحله دوم كشيده شده است كه ازاين تعداد حوزه انتخابيه باقي مانده، 64 نماينده به مجلس هفتم راه خواهند يافت.



گفتني است در پي استعفاي كانديداي منتخب در حوزه‌ي انتخابيه ‌ي بابلسر و فريدون ‌كنار كار انتخابات در اين حوزه به مرحله مياندو‌ره ‌اي كشيده شد.



عضو و سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات هفتم مجلس با اعلام آمادگي شوراي نگهبان درخصوص برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس هفتم گفت: مطابق قانون همان هياتهاي اجرايي و نظارت كه در مرحله اول انتخابات را برگزار كردند كار برگزاري انتخابات مرحله دوم مجلس هفتم را در 39 حوزه انتخابيه برعهده خواهند داشت.

هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي هفتم خرداد سال جاري آغاز بكار خواهد كرد.



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