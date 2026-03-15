تعدادی از شهروندان قمی در حمله دشمن به محله دروازه ری به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی ‌امنیتی استاندار قم گفت: بامداد شنبه هفته جاری دشمن آمریکایی صهیونی بار دیگر به یکی از مناطق مسکونی استان حمله کرد.



وی گفت: این محله از جمله مناطق محروم و مستضعف‌نشین است و خانه‌های آن قدیمی و مسکونی است و مردم این منطقه به صورت مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفتند.



معاون استاندار قم افزود: ما نمی‌دانیم به چه دلیل دشمن مستاصل، به زدن خانه‌هایی روی آورده که مردمانش در اوج آرامش و بدون هیچ گونه مسئله‌ای در آنجا زندگی می‌کنند، اما ناجوانمردانه مورد هجوم قرار می‌گیرند.



حیدری ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، تعدادی از هموطنان و همشهریان عزیزمان به لقاء الله پیوستند و شهید شدند و عده‌ای نیز مجروح شدند.