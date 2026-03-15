۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

معاون ‌سیاسی امنیتی استاندار قم:

تعدادی از شهروندان قمی در حمله دشمن به محله دروازه ری به شهادت رسیدند

قم- معاون ‌سیاسی امنیتی استاندار قم از شهادت تعدادی از شهروندان قمی در حمله دشمن به محله دروازه ری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی ‌امنیتی استاندار قم گفت: بامداد شنبه هفته جاری دشمن آمریکایی صهیونی بار دیگر به یکی از مناطق مسکونی استان حمله کرد.

وی گفت: این محله از جمله مناطق محروم و مستضعف‌نشین است و خانه‌های آن قدیمی و مسکونی است و مردم این منطقه به صورت مظلومانه مورد تهاجم قرار گرفتند.

معاون استاندار قم افزود: ما نمی‌دانیم به چه دلیل دشمن مستاصل، به زدن خانه‌هایی روی آورده که مردمانش در اوج آرامش و بدون هیچ گونه مسئله‌ای در آنجا زندگی می‌کنند، اما ناجوانمردانه مورد هجوم قرار می‌گیرند.

حیدری ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، تعدادی از هموطنان و همشهریان عزیزمان به لقاء الله پیوستند و شهید شدند و عده‌ای نیز مجروح شدند.

