اعزام آزادکاران جوان به تورنمنت کشتی ارمنستان لغو شد

گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت کشتی بین‌المللی وارتانیان در ایروان قرار است در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفندماه برگزار شود و پیش از این قرار بود چند ملی‌پوش کشتی آزاد جوانان در این مسابقات شرکت کنند.

اما در حال حاضر با توجه به شرایط ایران و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، آزادکاران جوان به این مسابقات اعزام نخواهند شد.

هدایت تیم ملی کشتی آزاد جوانان زیر نظر احسان امینی است و قرار بود برخی ملی‌پوشان این تیم در این تورنمنت محک بخورند اما با توجه به شرایط فعلی امکان حضور آنها وجود ندارد.