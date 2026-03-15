۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

پس از حمله وحشیانه به خاک ایران؛

اعزام آزادکاران جوان به تورنمنت کشتی ارمنستان لغو شد

در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، اعزام برخی آزادکاران جوان به تورنمنت وارتانیان ارمنستان لغو شد.

گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت کشتی بین‌المللی وارتانیان در ایروان قرار است در روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفندماه برگزار شود و پیش از این قرار بود چند ملی‌پوش کشتی آزاد جوانان در این مسابقات شرکت کنند.

اما در حال حاضر با توجه به شرایط ایران و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، آزادکاران جوان به این مسابقات اعزام نخواهند شد.

هدایت تیم ملی کشتی آزاد جوانان زیر نظر احسان امینی است و قرار بود برخی ملی‌پوشان این تیم در این تورنمنت محک بخورند اما با توجه به شرایط فعلی امکان حضور آنها وجود ندارد.

کد خبر 6775344

