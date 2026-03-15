۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

ممنوعیت فروش سبدی دارو و توقف فروش توسط شرکت‌های پخش

ممنوعیت فروش سبدی دارو و توقف فروش توسط شرکت‌های پخش

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو بر ممنوعیت فروش سبدی دارو و همچنین توقف فروش و توزیع دارو توسط شرکت‌های پخش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهی اصل، در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و نظر به گزارشات متعدد دریافتی از معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و برخی نهادهای نظارتی مبنی بر سبد فروشی و توقف فروش دارو توسط برخی از شرکت‌های پخش، به اطلاع می‌رساند:

مستند به ماده 29 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند 4 ماده 8 آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت محور، «فروش دارو با استفاده از روش های غیرمتعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روش‌هایی که م

نجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود ممنوع است»؛.

همچنین مطابق بند 6 ماده 9 آیین نامه مذکور توقف فروش و عدم توزیع موجودی داروها علیرغم وجود مجوز های لازم تخلف محسوب می‌شود.

وی در این نامه خاطرنشان کرده است: این اداره کل به بحران نقدینگی زنجیره تامین واقف است ولی شرایط فعلی ایجاب می کند حداکثر همکاری با داروخانه ها در زمان پرداخت دیون، عدم برگشت چکها و تحویل داروهای حیاتی به داروخانه های دولتی مسدود شده، بعمل آید.

کد خبر 6775394
محمد رضازاده

